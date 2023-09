As agendas dos ministros

Na busca por uma nova inserção brasileira, a delegação do governo pegou até experientes diplomatas de surpresa.

De acordo com documentos preparados pelo Planalto, cada um dos chefes de pasta terá uma agenda específica em Nova York.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participará de encontros com ministros de diversos países e de eventos de grupos dos quais o Brasil é parte, como BRICS, IBAS, MERCOSUL, G4 e Grupo de Contato de Chanceleres da América do Sul.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participará de eventos na ONU, encontros com investidores, acadêmicos e sociedade civil, e de reuniões bilaterais e temáticas com ministros e autoridades de outros países. Entre eles: Cúpula para Ambição Climática, seminário na bolsa de valores, reuniões ministeriais preparatórias para a COP28, reunião de ministros de meio ambiente do BASIC e do subcomitê de meio ambiente e mudança do clima da COSBAN, além de palestra na Universidade Columbia.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participará de evento da Confederação Nacional da Indústria na Bolsa de Valores, com as presenças de John Kerry e da ministra Marina Silva, além de evento da The Nature Conservancy, com o governador do Pará, Helder Barbalho, e John Kerry.