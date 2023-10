Protesto contra as demissões. Em resposta às demissões anunciadas no sábado (21) pela empresa, os metalúrgicos da GM (General Motors) anunciaram neste domingo que vão entrar em greve por tempo indeterminado a partir de segunda (23). Assembleias nos sindicatos de três fábricas de São Paulo, em São José dos Campos, Mogi das Cruzes e São Caetano do Sul, decidiram pela paralisação. A categoria contesta a justificativa de crise econômica para as demissões. Uma assembleia unificada foi agendada para as 5h30 de segunda, na porta da GM. Pouco antes deste horário, devem estar desembarcando no Rio de Janeiro os passageiros do oitavo voo da FAB (Força Aérea Brasileira) com brasileiros repatriados de Israel. A população palestina segue agonizando e morrendo na Faixa de Gaza, sob bombardeios, e a ajuda humanitária entra a conta-gotas, pelo Egito. A coisa está tão feia que motivou uma conversa entre o papa Francisco e Joe Biden, presidente norte-americano, neste domingo, depois de o papa pedir "irmãos, parem" diante da multidão na Praça de São Pedro. Biden é católico. No Congresso, debates e votações da pauta econômica (os impostos para os super-ricos, a reforma tributária) serão retomados com o retorno ao Brasil do presidente da Câmara, Arthur Lira. Distante do mar de angústias da política internacional, alguma alegria tem vindo do esporte: os Jogos Pan-Americanos começaram em Santiago, no Chile, com 40 países disputando os pódios. Veja o quadro de medalhas até agora. A delegação brasileira fechou o primeiro dia com 13 medalhas. Acompanhe a agenda e a cobertura em UOL Esporte e Olhar Olímpico. ************************************* Fuga e acolhida. Está prevista para a madrugada de segunda (23) a chegada ao Rio de Janeiro do oitavo voo da FAB (Força Aérea Brasileira) vindo de Tel Aviv, com brasileiros resgatados da guerra entre Israel e Hamas; 23 de outubro é Dia do Aviador e da FAB, em homenagem a Santos Dumont. Sinergia. Arthur Lira, presidente da Câmara, volta de viagem da Índia e da China na segunda (23). O deputado e um grupo de parlamentares foram recebidos em Pequim, na sexta (20), pelo presidente Xi Jinping, que mencionou a sinergia entre os dois países. Energia de Guri. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai à Venezuela na segunda (23) a fim de negociar a retomada da importação de energia elétrica para Roraima, produzida na usina hidrelétrica de Guri. Roraima é o único estado brasileiro não conectado ao SIN (Sistema Interligado Nacional). Homenagens. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, será homenageado em São Paulo na segunda (23), em almoço no Instituto dos Advogados de São Paulo. Às 18h, o ministro participa de sessão da OAB lembrando os 35 anos da Constituição e, às 19h30, vai a solenidade militar para o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Futebol inglês. Na segunda (23), às 16h, tem Tottenham x Fulham. Futebol no Pan. Na segunda (23), às 18h, Brasil e Estados Unidos se enfrentam no futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Os jogos seguintes da seleção brasileira são na quinta (26), às 20h, contra a Colômbia, e domingo (29), às 13h, contra Honduras. Acompanhe o quadro de medalhas. Cinema para deixar feliz. Em várias salas e espaços de São Paulo, a 47ª Mostra Internacional de Cinema prossegue com seus 350 títulos até 1º de novembro. Em Splash, o colunista Thiago Stivaletti escreve sobre a importância de ver ou rever os filmes de Michelangelo Antonioni, homenageado desta vez. Em entrevista para a Folha de S.Paulo, a diretora Renata de Almeida lembra os anos duros em que o megaevento precisou sobreviver à pandemia e aos ataques do governo Bolsonaro. Leia aqui. ************************ Super-ricos. A Câmara dos Deputados pode votar na terça (24) o projeto de lei para tributar os offshores (empresas de brasileiros em paraísos fiscais) e os fundos dos super-ricos. O projeto está travando a pauta da Câmara. Imposto do pecado. O senador Eduardo Braga entrega na terça (24) a segunda versão do relatório da reforma tributária no Senado, e a votação na Comissão de Constituição e Justiça deve ocorrer em 7 de novembro. Mariana Londres escreve sobre os pontos importantes que seguem em aberto na reta final da negociação, entre eles o chamado "imposto do pecado", para produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Uso eleitoral. O TSE julga na terça (24) ações que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro por discursos eleitorais durante as celebrações do Bicentenário da Independência em Brasília e no Rio de Janeiro. Na semana passada, o TSE rejeitou três ações por abuso de poder político e uso indevido das comunicações. Brasileirão. Em oitavo lugar, o Fortaleza enfrenta o líder Botafogo às 19h de terça (24). Veja na tabela como está a classificação de cada time. Liga dos Campeões. Três jogos na terça (24), às 16h: Manchester United x Copenhagen; Sevilla x Arsenal; Braga x Real Madrid. Na quarta (25), tem Barcelona x Shakhtar Donetsk às 13h45, e PSG x Milan e Young Boys x Manchester City às 16h. Rock em seis capitais. Roger Waters faz show em Brasília na terça (24) e no Rio no sábado (28). A turnê de despedida This is Not a Drill segue para Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. ************************ Trabalho na tela. Às 9h de quarta (25), o IBGE divulga a Pnad Contínua com o tema do teletrabalho e trabalho por meio de plataformas digitais 2022. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios calcula taxas de desemprego e da população ocupada formal ou informalmente. Senadores sabatinam. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina na quarta (10), a partir das 10h, os três indicados pelo presidente Lula ao STJ (Superior Tribunal de Justiça): os desembargadores Afrânio Vilela e Teodoro Santos, e a advogada Daniela Teixeira. Contas dos trimestres. Começa na quarta (25) a temporada de balanços das grandes empresas na Bolsa de Valores, como Santander, Klabin e WEG. No segundo trimestre de 2023, por exemplo, o lucro líquido da Klabin foi de R$ 971 milhões. Brasileirão. Às 19h de quarta (25), tem Fluminense x Goiás; Red Bull Bragantino x Atlético-MG; Athletico x América-MG. Às 20h, Palmeiras x São Paulo e Cruzeiro x Bahia, e às 21h30 jogam Grêmio x Flamengo e Cuiabá x Corinthians. Terceiro filme do caso Suzane. As estreias da semana na Netflix trazem O Lado Bom de Ser Traída, na quarta (25), Máfia da Dor e Irmã Morte, na sexta (27). Também no streaming, A Menina Que Matou os Pais: a Confissão ganha exibição na sexta (27) em Prime Video. O novo título mostra os bastidores das investigações sobre o crime. *************************** Leve aceleração. O IBGE divulga na quinta (26) a prévia da inflação de outubro (IPCA-15). Em setembro, o IPCA registrou alta de 0,26%, abaixo das projeções do mercado financeiro. Vetos ao Carf. Na quinta (26), os congressistas vão decidir sobre os vetos do poder executivo a trechos de projetos de lei, entre eles o que restabelece o voto de qualidade para o Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). Por orientação do Ministério da Fazenda, a Presidência vetou trechos sobre redução de multas e perdão de dívidas. Leia aqui. Metrópole em debate. A Câmara de Vereadores de São Paulo dá início na quinta (26), às 11h30, ao cronograma de audiências públicas sobre a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a chamada Lei de Zoneamento. Suspense com Ben Affleck e Alice Braga. Chegam aos cinemas na quinta (26) Hypnotic - Ameaça invisível, com Ben Affleck e Alice Braga no elenco; Five Nights at Freddy's - O pesadelo sem fim, que tem o ator Josh Hutcherson, protagonista de Jogos Vorazes; e o documentário Cafi, sobre o fotógrafo pernambucano Carlos Filho, com direção de Lírio Ferreira e Natara Ney. Sobre o recém chegado Assassinos da Lua das Flores, leia em Splash a entrevista com o diretor Martin Scorsese em que ele denuncia as omissões que provocam o "genocídio tranquilo" de comunidades indígenas. "Nós não iríamos cair na armadilha de trazer o clichê das vítimas, ou do indígena bêbado, mas ainda assim iríamos contar a história o mais direta possível". Brasileirão. Na quinta (26), Vasco e Internacional se enfrentam às 19h, e Santos x Coritiba é o jogo das 21h30. ************************* Tipos de crédito. O Banco Central divulga na sexta (27) os dados sobre as taxas médias de juros bancários. Em agosto, a taxa média de juros das concessões de crédito livre teve queda de 43,8% para 43,5% ao ano. Receitas em baixa. Às 14h30 de sexta (27), o Tesouro Nacional divulga o resultado das contas do governo federal em setembro. No acumulado de janeiro a agosto, as contas federais registraram déficit de R$ 104 bilhões. Festa. O presidente Lula faz aniversário na sexta (27): comemora 78 anos. Em 2022, ele estava em campanha eleitoral nesta data, três dias antes do segundo turno em que derrotou o adversário Jair Bolsonaro. Censo, ainda. Com atraso de quase dois meses, o IBGE divulga na sexta (27) os dados sobre a idade e o sexo da população brasileira obtidos no Censo Demográfico 2022. Fórmula 1. O Grande Prêmio do México será às 17h de domingo (29). Na sexta (27), os treinos livres começam às 15h30, e no sábado o treino classificatório acontece às 18h. ************************ Copa Sul-Americana. Sábado (28) é dia de final em Maldonado, no Uruguai. O jogo entre Fortaleza e LDU começa às 17h, com narração de Cleber Machado no SBT. Para os torcedores em casa no Ceará, a TV Jangadeiro começa o pré-jogo a partir das 15h, escreve Allan Simon. Leia aqui. Canadá x Brasil, futebol feminino. Em Montreal, às 15h30 de sábado (28), o jogo amistoso marca a estreia do técnico Arthur Elias no comando da seleção brasileira feminina de futebol. Pela Data Fifa de outubro, o segundo duelo será em Halifax, dia 31, às 19h30. Entre as 24 jogadoras convocadas estão as veteranas Marta e Cristiane. Futebol inglês e espanhol. Chelsea x Brentford jogam às 8h30 de sábado (28), e Arsenal x Sheffield United às 11h; às 11h15, tem Barcelona x Real Madrid. Boa semana!