TSE rejeita ações contra Bolsonaro por lives e planeja regras para 2024

"Pode eventualmente ter um desequilíbrio na distribuição das ações pode haver um ou outro pode acontecer manipulação de jurisdição", disse Nunes.

Pressa para julgar foi criticada por defesa de Bolsonaro

Como mostrou o UOL, o TSE busca acelerar o julgamento de outras ações contra Bolsonaro. Para o próximo dia 24, a Corte planeja iniciar a discussão de casos que acusam o ex-presidente de uso eleitoral das comemorações do Bicentenário da Independência, em 7 de setembro de 2022.

O fator que motiva a correria com os casos é a troca na relatoria dos processos no próximo mês. O ministro Benedito Gonçalves, deixará a Corte em 9 de novembro. No lugar dele, assumirá a corregedoria-eleitoral o ministro Raul Araújo.

Enquanto Gonçalves votou em junho pela condenação de Bolsonaro e tem uma postura alinhada a Moraes, Araújo defendeu a absolvição do ex-presidente. Antes, o ministro deu decisões favoráveis ao ex-presidente em ações de propaganda eleitoral, como no caso do festival Lollapalooza.

Durante a sustentação oral na semana passada, o advogado Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que representa Bolsonaro, criticou o rito adotado por Benedito Gonçalves, afirmando que ao juntar ações em um mesmo julgamento, ele colocou em pauta casos que ainda não estavam maduros para a discussão.