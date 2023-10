Sem votos suficientes, Câmara adia análise de offshores até volta de Lira

Durante a reunião de líderes desta terça-feira (17), PP (49 deputados), União Brasil (59 deputados) e PL (99 deputados), que representam as maiores bancadas da Casa, se posicionaram pela votação do texto somente no dia 24, como já havia sido acordado na última tentativa de votar a proposta no começo do mês.

Vou fazer as contas agora para decidir. A vontade é pautar, mas não quero obviamente prejudicar um projeto meritório, pautar e não aprovar. Tem que pautar para aprovar. Vou fazer as contas agora. Poucos partidos, mas numerosos, entre eles, União Brasil e PP, opinam para deixar para semana que vem.

Marcos Pereira (Republicanos-SP), presidente interino da Câmara

Após a reunião, Pereira divulgou uma nota à imprensa dizendo que consultou Lira e os líderes e decidiu não votar a proposta para cumprir o acordo.

O PL das offshores e dos fundos dos super-ricos está travando a pauta da Casa desde sexta-feira (13). Assim, os deputados só podem analisar requerimentos de urgência, medidas provisórias, PECs (propostas de emenda à Constitiuição), projetos de resolução e decretos legislativos.

Lira queria votar o projeto antes de viajar e evitar comentários de que a votação teria emperrado devido às negociações sobre o comando da Caixa Econômica Federal.

No entanto, venceu o entendimento da maioria dos líderes que justificaram a "falta de tempo" para analisar o tema.