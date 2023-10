8º voo de repatriação de brasileiros decola de Israel

Com isso, a Operação Voltando em Paz já resgatou desde o dia 10 de outubro 1.410 brasileiros e 53 pets que estavam em Israel, além de três cidadãs bolivianas.

Um grupo de pouco menos de 30 brasileiros e seus familiares ainda aguardam evacuação no sul da Faixa de Gaza, perto da fronteira com o Egito. Um avião VC-2 da Presidência da República já está de prontidão no Cairo para quando o resgate for autorizado.

No último sábado (21), o governo federal informou que não estão previstos mais voos para evacuar brasileiros em Israel, uma vez que o aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, voltou a operar normalmente. (ANSA).

