Busca implacável na vida real. Já são 12 dias de buscas pelo brasileiro foragido de prisão nos Estados Unidos, com recursos como helicópteros, cães farejadores e mais de 300 policiais. Danilo Cavalcante, preso por assassinato, continua solto e escondido, provavelmente ainda no estado da Pensilvânia, onde estava em prisão de segurança média.

Veja aqui onde ele já foi visto. Na cidade de Pocopson Township, invadiu uma casa, depois em área próxima a um jardim botânico, e mais tarde a 35 km do local de partida, onde chegou de van. Danilo foi sendo filmado durante a fuga que desafia as autoridades norte-americanas. Reportagem da Folha de S. Paulo mostra as imagens e as datas de cada trajeto. O brasileiro está na lista vermelha de procurados da Interpol e a recompensa pela captura subiu de valor.

STF julga os primeiros golpistas amanhã. Em 8 de janeiro, o vandalismo aos prédios dos Três Poderes foi generalizado, mas no STF (Supremo Tribunal Federal) a destruição promovida por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foi mais intensa. É lá que começam a ser julgados na quarta (13), às 9h30, quatro das centenas de réus acusados pela Procuradoria Geral da República.

Para os ministros, a tendência é de condenação. Veja quem são os quatro réus. Três deles estão presos e todos respondem por cinco crimes, entre eles golpe de Estado e dano qualificado pela violência. As provas incluem vídeos e material genético nos destroços. A defesa dos acusados afirma que a denúncia não individualiza os atos de destruição. Leia aqui.

As regalias e os crimes de Mauro Cid. O tenente-coronel Mauro Cid deixou no sábado (9) a cela onde esteve preso desde maio e colocou tornozeleira eletrônica. Com o acordo de delação premiada homologado, Cid foi afastado de suas funções no Exército, mas mantém benefícios como salário, moradia e plano de saúde, informa Carla Araújo. A decisão do general Tomás Paiva, comandante do Exército, levou em conta que ainda não há condenação para o oficial, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para a Polícia Federal, as informações de Mauro Cid vão alimentar pelo menos quatro investigações sobre crimes no governo Bolsonaro: falsificação da carteira de vacina; pagamentos suspeitos, em dinheiro vivo, para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro; golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder e venda de presentes de alto valor recebidos pelo ex-presidente.

Os estragos da mineração ilegal na floresta. Em um ano e meio, de janeiro de 2021 a junho de 2022, foram extraídas do Brasil 158 toneladas de ouro. Quase 30% tiveram origem em operações irregulares, sem permissão para mineração ou fora da área permitida. O ouro ilegal triplicou em terras brasileiras, segundo a Agência Nacional de Mineração, entre 2019 e 2021.

Esses números preocupantes e vários outros estão em reportagem da revista Piauí sobre os rastros do ouro ilegal. Em seis anos, a área ocupada pelo garimpo do minério dobrou na Amazônia: eram 220 mil hectares em 2022, tamanho equivalente ao de cidades grandes. No Pará, três municípios concentram 98% do ouro extraído de forma ilegal entre 2021 e 2022.

Richarlison tem nova chance contra o Peru. A seleção brasileira joga nesta terça (12), em Lima, a segunda rodada pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A escalação para enfrentar o Peru deverá ser a mesma que começou o jogo contra a Bolívia, incluindo o atacante Richarlison, informa Lucas Perazolli, do UOL.

Na capital peruana, o centroavante argentino Hernán Barcos, ídolo do Alianza Lima depois de jogar no Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro, fez elogios a Diniz. "Um treinador muito humano também, que é importante para qualquer jogador", disse. Veja como oito jogadores comandados por Diniz chegaram à seleção. A partida começa às 23h (hora de Brasília) no estádio Nacional. Também valendo vaga para a Copa do Mundo de 2026, jogam hoje também Bolívia x Argentina, Equador x Uruguai, Venezuela x Paraguai, e Chile x Colômbia.

Masterchef revela o cozinheiro vencedor hoje. Foi o preparo de um admirável zampone, um embutido de pé de porco, cuja pele grossa requer costura, que garantiu a Wilton a primeira das vagas na final do Masterchef. Então, que não se duvide do talento do jovem professor de música no embate com Ana Carolina nesta terça (12), às 22h30, na Band TV.

A bodypiercer de São Paulo também colecionou elogios e melhores receitas na temporada de cozinheiros amadores, desde comida de boteco a sobremesas complicadíssimas, como uma inspirada em Chico Science, de autoria da jurada Helena Rizzo. O Masterchef tem apresentação de Ana Paula Padrão e prêmio principal no valor de R$ 300 mil. Veja a trajetória dos finalistas.

Atropelamento e fuga na Barra da Tijuca. A reação do apresentador Bruno de Luca ao atropelamento de Kayky Brito em 2 de setembro, no Rio de Janeiro, tem chamado a atenção. Ele não prestou socorro e ainda negou que tivesse percebido, na hora, o atropelamento do amigo.

Splash conversou com especialistas sobre o crime de omissão de socorro. "Bruno se encontrava em estado alterado de sua sobriedade, pois aparentava forte indício de alteração alcoólica, o que pode ter sido um fator determinante para não prestar socorro, tendo em vista a impossibilidade de raciocínio lógico e racional", afirma o advogado Mozar Carvalho.