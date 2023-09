STF julga amanhã primeiros quatro réus por 8/1; tendência é pela condenação

A PGR acusa os quatro de integrarem a multidão que invadiu e vandalizou as sedes do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto com intenção de promover um golpe de Estado. Eles estão entre 236 acusados como "executores" dos atos, segundo a classificação da PGR, e foram presos em flagrante no dia 8 de janeiro.

Os outros 1.154 acusados foram presos só no dia seguinte, no acampamento bolsonarista em Brasília. Eles foram acusados como "instigadores" dos atos e denunciados por crimes mais brandos do que os executores. E ainda não começaram a ser julgados.

As defesas alegam, de maneira geral, que as denúncias da PGR são genéricas e não descrevem ou individualizam a conduta de cada manifestante. Em uma das quatro acusações a serem julgadas amanhã, a PGR errou o local em que ocorreu a prisão e ignorou evidências levantadas pela Polícia Civil do DF contra o denunciado.

Quem são os quatro réus

Nesta quarta, os ministros discutem se condenam ou absolvem quatro réus: Aécio Lúcio Costa Pereira (51 anos), Thiago de Assis Mathar (43), Moacir José dos Santos (52) e Matheus Lima de Carvalho Lázaro (24). Dos quatro, apenas Moacir está solto — o restante segue detido.

Aécio Pereira foi preso no plenário do Senado, enquanto Thiago Mathar e Moacir dos Santos foram detidos no Planalto. Matheus Lázaro esteve no Congresso, mas foi preso em flagrante na Praça do Buriti, a cerca de 5 quilômetros da Praça dos Três Poderes.