Afastado e sem cargo no Exército, o tenente-coronel Mauro Cid continuará a receber seu salário de cerca de R$ 27 mil, manterá sua moradia na vila militar e continuará usando o plano de saúde de um oficial.

No sábado, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, soltou Cid, depois de homologar o acordo de delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Após a decisão de Moraes, a cúpula do Exército se debruçou sobre as determinações de Moraes e, como não há especificamente nada sobre os benefícios do militar, coube ao comandante do Exército, general Tomás Paiva, decidir que não haveria nenhuma mudança na questão remuneratória.