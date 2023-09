Delação de Mauro Cid: O que a PF quer saber do ex-ajudante de Bolsonaro

Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. As informações dele devem alimentar ao menos quatro investigações do órgão sobre crimes no governo de Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu?

Mauro Cid teve liberdade provisória concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que também confirmou seu acordo de delação premiada.