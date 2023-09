Falta pesquisa para novos antibióticos. A indústria farmacêutica, uma das mais lucrativas do mundo, está abandonando a pesquisa de novos antibióticos. O alerta é da OMS (Organização Mundial da Saúde), em relatório recente que cita a "crescente propagação da resistência antibacteriana". Gigantes do setor, como Norvatis, AstraZeneca, Sanofi, Allergan e Medicines, encerraram suas pesquisas antibacterianas na última década. O número de mortes relacionadas às superbactérias que resistem a medicamentos tradicionais saltou de 700 mil para 1,2 milhão de vítimas, em apenas três anos. Os problemas de saúde, na falta do remédio certo, incluem pneumonia, infecção urinária e da corrente sanguínea, com desdobramentos que podem chegar à falência múltipla de órgãos. "Não existe mercado viável para novos antibióticos. O retorno financeiro não cobre os custos do seu desenvolvimento, produção e distribuição", diz o relatório. Os pesquisadores afirmam que o setor privado prefere investir em "áreas mais lucrativas", como a oncologia, que trata o câncer. Leia aqui. Levou o Rex para passear e acabou presa. Pensa num erro monumental do poder público, causador de trauma e danos morais difíceis de apagar. A estudante de enfermagem Daniela Lima, de 23 anos, passeava com o cachorro e um amigo em Capão Redondo, zona sul de São Paulo, e acabou detida após abordagem policial e audiência de custódia que decretou prisão preventiva. Em depoimento ao UOL, a jovem conta os dias e noites de sofrimento no Centro de Detenção de Franco da Rocha: a comida horrível, a falta de produtos básicos de higiene, o medo. "Dormi no chão, com ratos e cheiro de esgoto", diz. Credores de Eike Batista temem calote de R$ 1 bilhão. O STJ (Superior Tribunal de Justiça) começa a decidir nesta quarta (27) sobre um impasse que paralisou o processo de falência de duas empresas de Eike Batista e deixou credores sem saber se vão receber uma dívida de R$ 1 bilhão. O empresário brasileiro ficou em sétimo lugar no ranking mundial dos bilionários da Forbes de 2012, com fortuna avaliada em US$ 30 bilhões. Eike foi o fundador do Grupo EBX, com atuação em setores como mineração e petróleo. General tenta diminuir importância de Cid. Em depoimento longo, de cerca de oito horas, o general Augusto Heleno fez de tudo um pouco na CPMI que investiga os atos golpistas. Disse até palavrão, mas usou o direito ao silêncio quando indagado sobre sua presença na reunião em que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria apresentado uma minuta de golpe aos comandantes militares. No programa Análise da Notícia, José Roberto de Toledo afirmou que o depoimento do general da reserva confirmou a sua baixa estatura moral ao tentar negar que fossem golpistas as violentas manifestações de bolsonaristas, em 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes. MEC promete bolsa-poupança para o ensino médio. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou na terça (26) que o governo federal deve lançar em outubro um programa de bolsas-poupança para estudantes do ensino médio. "Uma parte o aluno vai receber todo mês e a outra parte ele vai receber numa poupança", disso Camilo. A novidade quer reduzir a evasão escolar, o número de jovens que nem estudam nem trabalham, e tem uma madrinha, a ministra Simone Tebet, do Planejamento. Entre as condições para receber a bolsa estão frequência escolar e aprovação nas disciplinas. O programa será uma parceria do MEC com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Amiga de Armani e agora mulher de Ronaldo. O ex-atacante Ronaldo Fenômeno está subindo ao altar pela quarta vez, aos 47 anos. Os dias de festa começaram na segunda (25), para os familiares, em Ibiza, na Espanha, e a troca de alianças com a modelo Celina Locks diante de convidados e amigos será na sexta (29). Eles estão juntos desde 2015. Nascida em Curitiba, Celina tem o estilista Giorgio Armani entre os seus amigos das passarelas, a quem trata como "membro da família". Ela administra a sua própria marca de beleza, que promete produtos inovadores ao público feminino. Leia em Splash. Jantar mais cedo ajuda a emagrecer. Você sabe como funciona o jejum intermitente? E já tentou fazer? Esse plano de rotina saudável para perder peso significa alternar períodos comendo normalmente (por exemplo, oito horas, das 10h às 18h) com outro período de jejum completo (dezesseis horas, das 18h às 10h). No Conexão VivaBem, a endocrinologista Lívia Marcela explica as diferentes modalidades (tem a escala 5 x 2) e afirma que o benefício é maior quando o jantar sai mais cedo: "Você pode tomar o café da manhã um pouco mais tarde e jantar mais cedo". Nas horas sem comer, importa beber água, chá ou café, que trazem bem-estar. E novatos na prática podem começar com 12 horas de jejum, parte delas coincidindo com o período de sono.