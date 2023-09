'Fui levar cão pra passear e terminei presa por engano, dormindo com ratos'

No outro dia, o café da manhã demorou a chegar. Era um pão duro novamente, um leite com alho dentro e algo parecido com café.

Não tinha cortina no chuveiro, então tínhamos de tomar banho uma na frente da outra, com a água gelada. O vaso sanitário também ficava exposto para todas.

No final da segunda-feira, fui levada ao pavilhão com as celas. Em nenhum momento, os funcionários te chamam pelo nome. É só 'presa' o tempo todo.

'Ratos e cheiro de esgoto'

No kit higiene que me entregaram, não tinha escova de dente e papel higiênico. Não me deram toalha nem lençol. Foi no pavilhão mesmo que as outras presas me ajudaram.

Na cela em que fiquei, no começo, tinha mais ou menos 20 pessoas, mas depois foi esvaziando. Na sexta, éramos 14. Na terça e quarta, dormi no chão —a gente se ajeitava com dava— e me avisaram que tinha ratos por ali.