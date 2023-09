General Heleno rebate GDias, repete Bolsonaro e se cala na CPI do 8/1

O depoimento foi tumultuado, com provocações entre governistas e oposição, aplausos ao general, acusações de mentir à CPI e até um xingamento quando o militar se irritou com a relatora, Eliziane Gama (PSD-MA). "Ela fala coisas que ela acha que estão na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que pariu."

A sessão foi suspensa após um deputado gritar contra a fala de Duda Salabert e se recusar a deixar a comissão.

O general aproveitou os 15 minutos antes das perguntas para se defender. Ele tentou se afastar de atos de caráter golpista após a derrota nas eleições. "Eu jamais me vali de reuniões ou palestras ou conversas para tratar de assuntos eleitorais ou político-partidários."Ele ainda negou saber de qualquer reunião de Jair Bolsonaro (PL) com os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica para tratar de intervenção miitar, mencionada em delação premiada do ex-assessor Mauro Cid.

General Heleno minimizou o papel de Cid, repetindo uma estratégia já usada por Bolsonaro para se defender. Bolsonaro já chegou a dizer que Cid "não participava de nada", "até por uma questão de hierarquia".

Fotos e documentos mostram a proximidade entre Cid e Bolsonaro e sua participação em encontros com militares.

Ele poderia ter ficado em silêncio, após decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), mas só utilizou desse direito mais tarde na CPI, durante as perguntas de parlamentares governistas que exploraram suas frases contra Lula e sobre o golpe.