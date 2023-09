Os desafios do novo comando no Supremo. Alvo de ataques e xingamentos durante o governo Bolsonaro, alguns tão graves que obrigaram ao uso de escolta policial, em Santa Catarina, no ano passado, o ministro Luís Roberto Barroso usou as redes sociais, em dois momentos, para sugerir músicas: Cálice, de Chico Buarque, e Fixação, do Kid Abelha. Apoiador da Lava Jato no Supremo, votou para rejeitar o pedido de habeas corpus de Luiz Inácio Lula da Silva em 2018, abrindo caminho para a prisão do petista.

Aos 65 anos, Barroso assume a presidência do STF (Supremo Tribunal Federal) com os desafios de pacificar a relação da Corte com o Congresso, de equilibrar temas espinhosos em discussão (o aborto, a descriminalização das drogas) e de manter pontes com o governo federal, escrevem Carolina Brígido e Paulo Roberto Netto. O magistrado nasceu em Vassouras (RJ), tem dois filhos e ficou viúvo em janeiro. Leia o perfil completo.

Rosa Weber se despede do STF. Teve aplausos e lágrimas, em igual medida, a despedida da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. Não foram tempos para amadores. Com carreira na Justiça do Trabalho, e indicada ao STF pela então presidente Dilma Roussef, em 2011, Rosa Weber esteve à frente da Justiça Eleitoral nas eleições de 2018 e, mais recentemente, comandou a reconstrução do prédio da Corte, destruído pela violência dos apoiadores de Jair Bolsonaro, e ainda pautou o julgamento dos réus.

"Dia sombrio de nossa democracia, o 8 de janeiro não há de ser esquecido para que, preservando-se a memória institucional, jamais se repita", afirmou. Nas homenagens da quarta (27), os colegas de toga, nove ministros e uma ministra, Cármen Lúcia, destacaram a bravura na defesa da democracia e o exemplo de ética. Leia aqui. A ministra também liderou no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) o debate para a resolução que promove a paridade de gênero na segunda instância.

Como vai ser a cirurgia de Lula. Na sexta (29), em Brasília, o presidente Lula vai passar por uma artroplastia total de quadril, na parte superior do fêmur direito, para implantar uma prótese. A cirurgia em que partes dos ossos são substituídos por peças de metal e porcelana deve durar duas horas.

Segundo os médicos, a operação é "complexa, mas segura". O retorno do presidente ao Palácio da Alvorada está marcado para a próxima terça. Veja os detalhes da cirurgia e da recuperação.

Barracas para morar em Portugal. Na Quinta dos Ingleses, em Lisboa, cerca de 20 pessoas moram acampadas em barracas. A maioria são brasileiros fugindo de um aluguel caro, que pode custar 600 euros por um quarto apenas. Um apartamento de um quarto consome da renda dos moradores, em média, 2.500 euros, ou R$ 13mil por mês, na capital portuguesa.

Reportagem do UOL entrevistou as brasileiras Andreia Machado da Costa e Márcia Alvaro, que lutam para se manter na Europa trabalhando com serviço de limpeza e marmitas. Leia aqui.

Drica Moraes é Pérola no filme sobre Mauro Rasi. O filme Pérola, que estreia nesta semana, tem direção do ator Murilo Benício e entrelaça histórias de família, teatro e cinema. Com o mesmo nome, Pérola foi comédia de sucesso de Mauro Rasi, e no elenco dos palcos estavam Murilo Benício e Drica Moraes, os entrevistados de Plano Geral. "Há uma profundidade, mas também muita leveza", afirma Drica, que interpreta a matriarca às voltas com uma relação de amor e uma piscina de quintal a serem construídas.

O programa da colunista Flavia Guerra, de Splash, também destaca The Morning Show (Apple TV+), que na terceira temporada recebe o astro de Mad Man, Jon Hamm, no elenco que tem Reese Witherspoon e Jennifer Aniston. Para Thiago Stivaletti, a série sobre jornalismo segue imperdível: "Saímos dos episódios sentindo todo o peso do mundo, mas também entendendo melhor como e por que chegamos até aqui".

Justiça manda indenizar família de Miguel. Quando morreu ao cair do 9º andar de um prédio de luxo em Recife (PE), durante a pandemia, Miguel tinha cinco anos, em junho de 2020. A mãe dele, Mirtes Santana, era empregada na casa e, na hora do acidente, passeava com o cachorro dos patrões. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região condenou Sérgio Hacker Corte Real e Sari Mariana Costa Gaspar, ex-prefeito e ex-primeira-dama de Tamandaré (PE), a indenizarem a família da vítima em R$ 2 milhões por danos morais.

A sentença afirma que Sari Gaspar assumiu riscos e foi responsável pela morte da criança. O juiz João Carlos de Andrade e Silva argumentou que a mãe a também a avó de Miguel devem ser indenizadas pela morte e por trabalharem durante a pandemia. Na esfera criminal, Sari foi condenada a prisão por abandono de incapaz, mas recorre da sentença em liberdade.