'Complexa, mas segura': como vai ser a cirurgia no quadril de Lula

O objetivo é retomar a articulação no quadril do presidente, desgastada por uma artrose. Serão substituídas a cabeça do fêmur e parte cavidade da bacia, chamada de acetábulo, onde o osso se encaixa.

A cirurgia será realizada no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, com a equipe médica que o acompanha em São Paulo. A expectativa é que o presidente fique internado no máximo até terça-feira (3) e depois se recupere no Palácio da Alvorada, com ritmo reduzido de trabalho.

De acordo com cirurgiões ortopedistas ouvidos pelo UOL, a operação é "complexa, mas segura", com chances de intercorrências próximas a zero. Lula já deverá ficar em pé no mesmo dia, embora é provável que seja encaminhado à UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) nas horas seguintes, para acompanhamento.

Aos quase 78 anos, a recuperação, no entanto, deverá ser um pouco mais longa. O presidente brinca que já irá trabalhar na semana que vem, mas é provável que passe os próximos dois a três meses andando com auxílio.

Imagem: Arte/UOL

'Seguro como andar de avião'

Cirurgiões ortopedistas ouvidos pelo UOL classificaram o procedimento como "complexo, seguro e rápido", sem oferecer riscos ao presidente. Ela é chamada de cirurgia "total" no quadril, porque serão implantadas duas próteses: