'Revoltados com os aluguéis': brasileiros moram em acampamento em Portugal

Uma forma de economizar dinheiro

As amigas se conheceram por acaso, em um passeio pelo Cais do Sodré. "Vim para Portugal há 6 meses, com dinheiro para viver, mas não sabia que teria de pagar uma assessoria para conseguir minha documentação", diz Marcia.

O gasto imprevisto refletiu na sua capacidade financeira para pagar o aluguel de 250 euros (R$ 1,3 mil) pelo quarto que dividia com mais três pessoas em Arroios, em Lisboa. "A Andreia disse que a gente daria um jeito", diz a prestadora de serviços. Ela conseguiu fazer um acordo com a senhoria (proprietária) para ajudar na limpeza do prédio onde estava e garantir um teto.

Andreia, por outro lado, morava em uma edícula com pouca privacidade: apesar de pagar 600 euros em um quarto privado com banheiro em Carcavelos, em Cascais, a senhoria tinha acesso ao espaço a qualquer momento, segundo conta. A situação não lhe agradava e, infeliz com o valor, decidiu acampar na Quinta dos Ingleses. Então, chamou a amiga Marcia para dividir a barraca.

"Fico revoltada com a alta dos aluguéis em Portugal. Quando cheguei, há um ano e meio, pagava 200 euros em um quarto compartilhado. Dali três meses, a senhoria aumentou para 300 euros", diz Andreia. O valor foi subindo gradativamente até tomar boa parte de seus rendimentos.