Lista de ofensas tem "lixo" e "putas". Xenofobia é um tipo de aversão repugnante, manifestado contra quem não é do lugar, por pessoas (os xenófobos) que se consideram donas do pedaço e se sentem ameaçados por estrangeiros. Em Portugal, porta de entrada para a Europa que recebe brasileiros aos milhares, as denúncias de xenofobia contra imigrantes do Brasil cresceram 505% em anos recentes, segundo balanço da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial do país.

Em apenas um ano, o número de residentes legais aumentou 36%, informa reportagem de TAB. Dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras divulgados em 20 de setembro indicam que os brasileiros são quase 400 mil num país de cerca de 10,4 milhões de habitantes, sem contar os que estão sem documentos e têm dupla cidadania. Muitos são estudantes de pós-graduação, e uma quantidade expressiva de imigrantes sobrevive lá fazendo serviços de faxina. "Há quem insista em dizer que Portugal é tolerante, multicultural. Mas a verdade é que o país tem um problema estrutural de racismo e xenofobia", afirma Teresa Pizarro Beleza, professora da Universidade Nova de Lisboa. Leia aqui.

Mortes a sangue frio no "quiosque errado". A Polícia Civil do Rio de Janeiro localizou quatro corpos que seriam dos autores dos tiros que mataram três médicos, e feriram mais um, em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio. As execuções a sangue frio chocaram o país e mobilizaram as forças de segurança locais e federais. Na noite de quinta (5), quatro corpos foram encontrados em dois automóveis na zona oeste do Rio.

Reportagem do UOL mostra que o número de homicídios na Barra da Tijuca saltou de 11, em 2022, para 22, nos primeiros oito meses deste ano. Na Grande Rio, a região metropolitana, o total de mortes violentas no mesmo período caiu de 2.062 para 1.521. Um dos médicos mortos, Perseu Ribeiro Almeida, trocou mensagens com um amigo do Rio horas antes de ser executado.

Krenak, o primeiro indígena na centenária ABL. Demorou. No dia em que a Constituição completou 35 anos, ontem, 5 de outubro, os escritores da Academia Brasileira de Letras elegeram o mineiro Aílton Krenak para a cadeira número 5. O primeiro representante dos povos originários brasileiros com direito a vestir o "fardão". Leia aqui.

Aos 70 anos, o filósofo e ativista da proteção do meio ambiente publicou Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil e Futuro Ancestral, entre outros livros. Em 1987, Krenak representava os indígenas na Assembleia Constituinte, lutando para que o texto da Carta Magna incorporasse direitos de acesso à terra, que voltaram a ser contestados recentemente pelos congressistas.

Mutirão por vacinas em São Paulo. No sábado (7), a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo promove o Dia D da Vacinação em mais de 5 mil UBS (unidades básicas de saúde), escolas e pontos de grande circulação em várias cidades.

O público alvo são crianças e adolescentes menores de 15 anos, que podem garantir a imunização contra poliomielite, tuberculose, covid-19 e outras doenças. Veja quais.

Brasileiras estão nas semifinais do Aberto da China. As tenistas Luisa Stefani e Ingrid Martins avançaram para as semifinais nas duplas do Aberto da China, em Pequim. Nesta madrugada (6), as brasileiras derrotaram as vice-campeãs do US Open, Siegemund e Zvonareva, por 2 sets a 0.

A dupla formada por Bia Haddad e Veronika Kudermetova perdeu por 2 a 1, depois de abrir o placar vencendo o primeiro set, nas quartas de final. O campeonato em Pequim reúne um ATP 500 e um WTA 1000. Veja a programação em Tenis Brasil.

Veleiro gigante e lindo para visitar. Dá até inveja de quem está em Fortaleza (CE) ou nas proximidades e poderá visitar amanhã (7) um portento da navegação, o veleiro Amerigo Vespucci, chamado de "navio mais bonito do mundo". Na tripulação, estão 264 militares, de aprendizes a oficiais com muito tempo de vida no mares.

No Porto de Mucuripe, no píer 106, a visita será guiada e gratuita, das 10h30 às 17h de sábado. A próxima chance de conhecer como funciona o navio-escola com mais de 100 metros de comprimento, em atividade para a Marinha da Itália desde 1931, será no Rio, de 20 a 24 de outubro. Veja fotos em Nossa e na Folha de S.Paulo.

Rebeca Andrade e Flavia Saraiva competem hoje. Os heróis do esporte levam a gente a alguns extremos, como ficar aplaudindo o replay da competição, histericamente, um dia depois. A seleção brasileira de ginástica artística segue disputando provas duras no Mundial da Antuérpia, na Bélgica. Nesta sexta (6) à tarde, Rebeca Andrade e Flavia Saraiva, que conquistaram a medalha de prata com a equipe, concorrem agora na final do individual geral. Sábado e domingo, elas voltam para provas no salto, trave e solo.

O ginasta Diogo Soares melhorou na quinta (5) as suas notas nas eliminatórias e terminou a competição em 10º lugar. Diogo já tem vaga nas Olimpíadas de Paris, e Arthur Nory também quer chegar lá: bronze em 2022, ele compete na barra fixa, no domingo, e depende da pontuação de adversários para garantir a vaga. Leia em Olhar Olímpico.