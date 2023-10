'Ele estava encantado e ansioso pelo congresso', diz amigo de médico morto

O fisioterapeuta Vinicius Macedo Amparo disse que a troca de mensagens ocorreu após ele ver uma foto de Perseu no quiosque na Barra da Tijuca. "Eu vi a postagem e perguntei: 'Você já chegou na cidade?' Ele respondeu que sim, com um joinha", contou.

Outra conversa aconteceu cerca de 20 dias antes de o médico Almeida viajar para o Rio. Ele estava ansioso para participar do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e do Tornozelo, que começou ontem.

Vi ele encantado, agraciado e com vontade a aprender mais ainda. Era um congresso internacional que ele estava desejando há muito tempo. Agora era a chance dele.

Vinicius Macedo Amparo, fisioterapeuta

Amparo, que se mudou no começo deste ano para o Rio, esteve na noite de ontem na Delegacia de Homicídios da Capital para retirar a mala com os pertences do amigo. De lá, foi ao IML, de onde o corpo será levado para Ipiaú, cidade no interior baiano onde ocorrerá o enterro.

Ele morava numa cidade pequena, com menos de 60 mil moradores. As pessoas estão perplexas com o que aconteceu. O Perseu era uma pessoa muito querida.

Vinicius Macedo Amparo

Os outros mortos são os ortopedistas Marcos de Andrade Corsato e Diego Ralf de Souza Bomfim, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP). A quarta vítima, Daniel Sonnewend Proença, está em estado estável no Hospital Municipal Lourenço Jorge.