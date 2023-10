Polícia encontra em carro corpos de suspeitos de assassinar médicos no Rio

Lesk estava em um veículo localizado na madrugada de hoje na Gardênia Azul, comunidade dominada pela milícia que se aliou ao Comando Vermelho desde o começo deste ano, segundo investigação da Polícia Civil. Ele estava foragido da Justiça, e teve a prisão decretada por associação para o tráfico em setembro de 2019.

Reportagem da Folha de S. Paulo afirma que a polícia apura se o Comando Vermelho tem envolvimento na morte dos milicianos suspeitos de assassinar os médicos. A investigação teria conhecimento de uma reunião que ocorreu ontem entre lideranças da facção e os participantes do crime.

Segundo a polícia, três corpos estavam dentro de um carro na rua Abrahão Jabour, no bairro Camorim, nas proximidades do Riocentro. O quarto foi encontrado no segundo veículo, na avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, na Gardênia Azul. Exames periciais serão feitos para confirmar as outras identidades.

Philip Motta Pereira, vulgo Lesk, estava foragido da Justiça e foi encontrado morto em carro Imagem: Reprodução/Twitter/@pprocurados

O grupo teria atirado contra quatro médicos ortopedistas. Marcos de Andrade Corsato, 62, Perseu Ribeiro Almeida, 33, e Diego Ralf de Souza Bomfim, 35 morreram — esse último era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP).

Os investigadores suspeitam que os médicos assassinados foram mortos por engano. Um informante do grupo rival ao de um miliciano de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, teria confundido o criminoso com o ortopedista Perseu Almeida.