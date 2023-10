Assassinatos caem no Grande Rio e dobram na Barra da Tijuca

O local onde as mortes aconteceram e o próprio perfil das vítimas não coincidem com aqueles verificados na maioria dos assassinatos que acontecem no Rio. Entretanto, a disputa de territórios por grupos armados na cidade é tão intensa que, eventualmente, transborda das regiões onde está mais concentrada, como parece ter acontecido nesse caso. Se reduzirmos as mortes violentas onde elas são mais comuns hoje, a chance delas acontecerem em contexto onde são menos recorrentes também cai.

Daniel Hirata, professor do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos na Universidade Federal Fluminense

Guerra começou após assassinato de Wellington da Silva Braga, o Ecko, em 2021. Com a morte do chefe da maior milícia do Rio, o grupo se dividiu. Irmão de Ecko, Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, assumiu o controle da Zona Oeste. Outro integrante do bando, Danilo Dias Lima, o Tandera, ficou com a Baixada Fluminense. Diante do racha, os traficantes do Comando Vermelho começaram a disputar territórios com os milicianos nas duas regiões.

Um terço das chacinas na região metropolitana do Rio em 2023 aconteceu na Zona Oeste. Foram 12 ocorrências, com 43 pessoas mortas. Ao todo, o Grande Rio teve 37 chacinas desde o início do ano, que resultaram na morte de 141 pessoas, segundo o Instituto Fogo Cruzado, que monitora dados de segurança.

O que aconteceu na Barra da Tijuca essa madrugada não é um caso isolado. Sozinha, a Zona Oeste do Rio de Janeiro concentrou um terço das chacinas ocorridas em 2023. Esses dados revelam algo que chamamos atenção há meses sobre aquela região: a gravidade dos conflitos que envolvem as disputas territoriais entre grupos criminosos. Em 2023 registramos um crescimento de 54% nos tiroteios na Zona Oeste. É uma tragédia.

Carlos Nhanga, coordenador do Instituto Fogo Cruzado no Rio de Janeiro

O assassinato dos médicos foi a primeira chacina na Barra este ano. Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim bebiam em um quiosque à beira-mar quando homens armados desceram de um carro branco e dispararam contra eles. Nenhum dos três resistiu. Daniel Sonnewend Proença, que estava com o grupo, foi levado com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.