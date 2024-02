Endereços de Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, foram alvo de busca e apreensão nesta semana. A Polícia Federal identificou elementos sinalizando que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria um dos destinatários das informações do esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência quando o diretor era Alexandre Ramagem, hoje deputado federal. Reportagem de Aguirre Talento e Natália Portinari informa que os indícios, já apresentados à Procuradoria-Geral da República e ao STF, serão aprofundados a partir das novas provas colhidas nas buscas contra Ramagem e contra o vereador Carlos Bolsonaro. O filho do ex-presidente, segundo as investigações, integrava o "núcleo político" do monitoramento ilegal de adversários, autoridades e jornalistas, atuando como elo de ligação entre os dossiês produzidos pela Abin e o Palácio do Planalto. O general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, foi intimado a prestar depoimento na próxima semana. Leia em TAB. Pessoas com mais de 70 anos podem se casar com partilha de bens, decide o STF. Por unanimidade, ontem, no início do ano judiciário, os ministros da Suprema Corte votaram contra a imposição do regime de separação de bens em casamento e união estável para pessoas que têm mais de 70 anos. Atualmente, o Código Civil obriga que pessoas desta faixa etária adotem o regime de separação de bens ao se casar. Essa regra antiga existe para supostamente proteger a pessoa idosa (e seus herdeiros) do chamado "golpe do baú", o casamento por interesse financeiro. O advogado Rodrigo da Cunha Pereira, do Instituto Brasileiro de Direito Familiar, explica que a autonomia de uma pessoa de 70 anos deve ser preservada. Após o julgamento de ontem, o STF ainda vai determinar em quais casos a nova tese pode ser aplicada. Novo ministro, Lewandowski destaca o combate nacional ao crime organizado. Os sinais sobre as prioridades já haviam sido dados na formação da equipe para o Ministério da Justiça, e foram reiterados ontem no discurso de posse. "Para enfrentar eficazmente o crime organizado que vem se ramificando por todo o país, é preciso aprofundar alianças com estados e municípios", afirmou Lewandowski, citando a infiltração de facções em órgãos públicos e a multiplicação de empresas de fachada para "limpar" os recursos obtidos no crime. O presidente Lula recordou o convite feito ao novo ministro, e fez uma imagem no mesmo tom de combate que requer esforços gerais das autoridades. "O crime organizado não é coisa de uma favela, de uma cidade, de um estado. É uma multinacional com muito poder", comparou Lula. Marta Suplicy volta ao PT na campanha de Boulos para a prefeitura de São Paulo. Marta Suplicy começou a sua trajetória no PT nos anos 80, quando Luiz Inácio Lula da Silva era líder sindical e ela, psicóloga, uma das pioneiras a falar de sexo na TV aberta. Ex-prefeita da capital paulista, ela deixou o PT em 2015, passou pelo MDB e Solidariedade, e retorna hoje ao partido de origem, em festa de filiação com direito a discursos do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad (Fazenda). Lula foi o padrinho da chegada de Marta à chapa liderada pelo deputado Guilherme Boulos, do PSOL, para disputar a prefeitura de São Paulo neste ano. Leia aqui. Dias Toffoli suspende o pagamento de multa de R$ 6,7 bilhões da Odebrecht. O acordo de leniência da Novonor, antiga Odebrecht, havia sido firmado com a Operação Lava Jato. Na decisão de ontem, o ministro do STF aceitou o pedido da defesa da empresa para suspender os pagamentos enquanto houver dúvidas sobre a legalidade das delações de executivos e funcionários. Toffoli também autorizou a empreiteira a renegociar a dívida, possibilitando a "correção das ilicitudes e dos abusos identificados, praticados pelas autoridades do sistema de Justiça". Em setembro de 2023, o STF anulou todas as provas obtidas a partir de delações da Lava Jato. Biden impõe sanções a colonos de Israel acusados de violência. Por meio de decreto publicado ontem, o governo de Joe Biden determinou punições a quatro homens israelenses acusados de violência contra palestinos na Cisjordânia. A medida cria um sistema de sanções financeiras (como o congelamento de bens) e restrições de vistos de entrada contra pessoas que intimidaram palestinos ou tomaram suas propriedades, afirmou o conselheiro de Segurança dos EUA, Jake Sullivan. Segundo a ONU, os ataques de colonos israelenses mais do que dobraram desde 7 de outubro, quando o atentado do grupo Hamas a Israel gerou a ofensiva na Faixa de Gaza. O governo de Benjamin Netanyahu resiste aos apelos norte-americanos para uma solução de dois Estados, que inclui planos para Gaza após o conflito. O governo israelense respondeu às medidas dos EUA dizendo que elas eram desnecessárias. Leia aqui. Atletas brasileiros estreiam hoje no Mundial de Esportes Aquáticos, no Catar. A delegação brasileira nas provas em Doha tem 63 atletas de seis modalidades: natação, saltos ornamentais, high diving, nado artístico, águas abertas e polo aquático. Amanhã competem Viviane Jungblut e Ana Marcela Cunha, na prova dos 10 km em águas abertas. As 13 primeiras atletas vão garantir vaga nos Jogos de Paris. O Mundial segue até 18 de fevereiro e tem transmissão de provas ao vivo no canal pago Sportv. 2 de fevereiro, dia de Iemanjá e de Nossa Senhora dos Navegantes. Cultuada na umbanda e no candomblé, Iemanjá é uma orixá e também mãe de orixás. A rainha do mar é a "mãe cujos filhos são peixes", numa tradução literal do nome no idioma africano yorubá. Os católicos têm Nossa Senhora dos Navegantes como imagem associada. Em Salvador, na Bahia, o bairro do Rio Vermelho faz hoje uma festa já centenária para Iemanjá. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, hoje é feriado para homenagear Nossa Senhora dos Navegantes. Leia aqui.