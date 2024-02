Em posse, Lewandowski diz que não há soluções fáceis para combate ao crime

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, não participou do ato. O deputado está em Alagoas e comunicou sua ausência com antecedência, segundo sua assessoria.

Uma comitiva acompanhou Lula e Lewandowski na descida pela rampa rumo ao salão nobre. O presidente e a primeira-dama, Janja da Silva, foram seguidos pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), os presidentes Luis Roberto Barroso (STF) e Alexandre de Moraes (TSE), o PGR, Paulo Gonet, Dino e outros ministros do governo e do Supremo.

Do STF, apenas Fachin e Mendonça não estiveram presentes. Além de Barroso e Moraes presidentes do STF e do TSE, respectivamente, compareceram Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Kassio Nunes Marques.

Até o ex-presidente Fernando Collor veio para posse. É a primeira vez que Collor, que se tornou grande apoiador de Jair Bolsonaro (PL), pisa no Palácio do Planalto desde o retorno de Lula. Ele chegou cedo e se instalou ao lado do ex-presidente José Sarney (MDB).

Desafios no ministério

Lewandowski foi ministro do STF por 17 anos. Teve sua trajetória marcada por votos alinhados aos governos petistas e por uma visão mais próxima do chamado "garantismo", corrente que prioriza as prerrogativas de réus e investigados.