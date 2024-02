Marta volta a PT após 9 anos em festa com mil convidados e discurso de Lula

São esperadas mais de mil pessoas — entre filiados do PT e do PSOL. O evento, marcado para as 18h na Casa de Portugal, na região central de São Paulo, é bancado pelo diretório municipal do partido, segundo a assessoria. Em âmbito estadual, o PT enfrenta uma dívida milionária e aderiu ao programa de recuperação fiscal, conforme revelado nesta semana pelo site Metrópoles.

A ideia do partido é fazer uma celebração para o retorno de Marta — ela deixou a legenda em abril 2015 durante as investigações da Operação Lava Jato e com críticas ao PT. Conforme reportagem do UOL mostrou, o nome da ex-prefeita, que administrou a cidade entre 2001 e 2004, traz mais benefícios à campanha de Boulos do que qualquer petista em São Paulo.

O apoio do PT à candidatura de Boulos foi fechado ainda nas eleições de 2022. Boulos desistiria da disputa pelo governo paulista, apoiando Haddad, e em troca o PT não lançaria candidatura própria agora, mas escolheria o vice da chapa. É a primeira vez que o partido não terá um candidato a prefeito em São Paulo desde 1985.

O retorno da ex-prefeita foi questionado dentro do partido — já que, além das críticas que fez à legenda, ela defendeu o impeachment de Dilma Rousseff. O apoio de Lula, entretanto, sufocou as resistências internas. Nas últimas semanas, Marta tem se reunido com petistas — na segunda-feira, recebeu vereadores e deputados em um jantar em sua casa.

Após filiação, chapa terá agenda pela cidade

A expectativa da pré-campanha é que após a filiação as agendas dela e de Boulos se intensifiquem. Um dos primeiros eventos previstos deve ocorrer em Parelheiros, no extremo sul da cidade, com moradores do bairro.