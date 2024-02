Houve alertas para que os exames com sonar fossem feitos todos os anos a fim de conter os limites das cavernas, evitando desmoronamentos. Três anos antes dos tremores de terra de 2018, que acabaram desalojando milhares de famílias na capital alagoana, a Agência Nacional de Mineração exigiu que a petroquímica realizasse exames de sonar para analisar a situação no interior das minas, localizadas centenas de metros abaixo da superfície do solo. Mas a empresa nunca cumpriu completamente a exigência, revela reportagem de UOL Prime.

De 2015 até 2018, a Braskem analisou com sonar apenas quatro das suas 35 minas. Em dezembro do ano passado, quando a mina sob a Lagoa Mundaú ameaçava colapsar, a Polícia Federal realizou buscas e encontrou documentos em escritórios da Braskem e nas casas de executivos. Leia aqui. Advogados das vítimas pressionam a Justiça para rever as indenizações. Em nota ao UOL, a empresa disse ter utilizado "a melhor técnica disponível no momento" para monitorar as minas.

Abílio Diniz, criador do Grupo Pão de Açúcar, morre aos 87 anos. O empresário estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com insuficiência respiratória. O velório acontece hoje no Salão Nobre do Estádio Morumbi e será aberto ao público entre 11h e 15h. O legado de Diniz no varejo e na indústria de alimentos recebeu homenagens nas redes sociais de políticos, entre eles o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ex-governador João Doria.

Presídio de Mossoró registrou apenas uma imagem de fuga dos detentos, diz TV. Reportagem do Fantástico, da Rede Globo, revelou ontem que a má qualidade das câmaras no presídio de segurança máxima de Mossoró (RN) prejudicou o monitoramento na noite em que dois presos perigosos fugiram. Um vídeo mostra que eles passam por baixo da tela de segurança. Em viagem a Mossoró, o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) disse ontem que as falhas foram corrigidas.

Fala de Lula sobre ação de Israel na Faixa de Gaza abre crise diplomática. No último dia da viagem à África, o presidente Lula fez uma comparação do Holocausto com as mortes de milhares de palestinos em Gaza, sob ataque das forças israelenses desde outubro: "O que está acontecendo na Faixa de Gaza, com o povo palestino, não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus".

Para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a comparação "ultrapassou uma linha vermelha". O embaixador do Brasil em Tel Aviv será convocado para explicações. O Brasil foi um dos países que apoiou a denúncia da África do Sul contra Israel no Tribunal de Haia, lembra Jamil Chade. Leia a coluna. Após as reações, a Secom emitiu nota ontem afirmando que os atos terroristas do grupo Hamas foram condenados "diversas vezes" pelo governo Lula.

Campeão espanhol Carlos Alcaraz joga hoje no Rio Open contra Thiago Monteiro. A competição ATP 500 de tênis segue até o próximo domingo nas quadras de saibro do Jockey Club do Rio. Felipe Meligeni venceu ontem o argentino Juan Martin Cerúndolo, e nas duplas João Fonseca e Marcelo Zormann também furaram as classificatórias.

Alcaraz, campeão de Wimbledon e atual número 2 do ranking mundial, enfrenta Monteiro a partir das 16h30. Também vão jogar no Rio o suíço Stan Wawrinka e o britânico Cameron Norrie, atual campeão do Rio Open. Leia mais em Saque e Voleio.

Donald Trump encara multa de R$ 1,8 bilhão, cerca de 20% de seu patrimônio. O republicano, que tenta disputar novamente a presidência dos EUA, está sendo julgado por fraude em Nova York e pode ter de pagar US$ 370 milhões em multas. Trump é acusado de inflar o valor de suas propriedades na década de 2010 para obter condições mais favoráveis das seguradoras e bancos. Em 2023, a revista Forbes estimou o patrimônio líquido de Trump em R$ 12,9 bilhões, valor que cai para R$ 9,9 bilhões nos cálculos da Procuradoria Geral de Nova York. Leia aqui.