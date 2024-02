Lula condenou atos terroristas do Hamas 'diversas vezes', diz governo

A Secom emitiu nota após as reações à fala do presidente Lula comparando as mortes causadas por Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto.

O que aconteceu

"Sempre condenou atos terroristas do Hamas". Segundo a Secretaria de Comunicação Social do governo federal, Lula se opôs "diversas vezes" ao ataque do grupo extremista.

O ministro Paulo Pimenta saiu em defesa de Lula nas redes sociais. O chefe da Secom disse que "a comunidade internacional não pode calar diante do massacre de um povo que não pode sofrer um extermínio pelos crimes cometidos por um grupo que deve ser punido pelo que fez."