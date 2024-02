Com falhas em câmeras, presídio registrou apenas uma imagem de fuga, diz TV

Uma das linhas de investigação aponta que os detentos usaram pedaços de ferro para retirar a luminária. O material pode ter sido arrancado das paredes, do banheiro e até de uma mesa de concreto.

Sabonete foi usado para mascarar reboco da parede Imagem: Reprodução/Fantásico

Câmeras inoperantes

Relatório de maio de 2021 revelou que 124 das 192 câmeras instaladas no presídio de segurança máxima em Mossoró (RN) estavam inoperantes. O documento obtido pela TV Globo diz ainda que as 68 câmeras que funcionavam apresentavam instabilidade.

Outro relatório, de agosto de 2023, feito pela divisão de inteligência da unidade prisional, apontou falhas na segurança das celas. A investigação feita alertou que se algum preso conseguisse retirar a luminária, ele teria acesso à área externa.

Houve outra falha em 2019. Um relatório sigiloso mostrou que um integrante do PCC fugiu do pátio do banho de sol e pegou a arma de um agente. A ação não foi registrada por câmeras de segurança.