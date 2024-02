Trump encara multa de R$ 1,8 bilhão: como ele poderia pagar essa bolada?

Multa equivaleria a menos de 20% do patrimônio. Com base nessas estimativas, uma multa de US$ 355 milhões custaria quase um quinto da riqueza do ex-presidente dos EUA.

Propriedades. Trump possui inúmeras propriedades espalhadas pelos EUA, como prédios, campos de golfe, hotéis e uma adega. Segundo a Forbes, somente em imóveis na cidade de Nova York, são US$ 690 milhões (R$ 3,4 bilhões) acumulados. Para levantar a quantia, ele poderia vender algumas delas.

Venda de ativos. Trump também poderia vender ativos de suas empresas para levantar dinheiro suficiente. "Algo terá que ser vendido ou realizado para que se consiga o dinheiro para pagar esse tipo de custo", analisou William Thomas, professor da Ross School of Business da Universidade de Michigan, à BBC.

Doações de apoiadores. Segundo o The New York Times, 10% de cada dólar arrecadado de seus apoiadores em seus dois fundos —o Save America e o Make America Great Again—vai para pagar sua defesa em seus julgamentos civis e criminais. Portanto, Trump poderia continuar recorrendo ao seu enorme mecanismo de angariação de fundos para quitar a multa milionária.

Para evitar pagar o valor adiantado, Trump também poderia tentar obter um título de uma empresa de fiança —uma garantia feita por terceiros de que ele poderá pagar a multa integral. Para isso, no entanto, ele seria obrigado a pagar cerca de 10% do valor total devido —sem receber essa taxa de volta— e apresentar garantias, como por exemplo uma de suas propriedades, de acordo com a BBC.

Propriedades como garantia. O advogado Ryan Saba disse à ABC News que, se Trump optar por obter um título usando uma das suas propriedades como garantia, a empresa de títulos provavelmente exigiria que o ativo cobrisse cerca de 125% a 150% do valor total da dívida.