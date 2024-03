O grupo Hamas acusa as forças militares israelenses pela morte de 112 pessoas que buscavam ajuda humanitária na Cidade de Gaza. Segundo porta-vozes de Israel, a violência começou quando palestinos começaram a saquear os caminhões, partindo em seguida para o ataque aos soldados. No hospital Kamal Adwan, foram recebidas cerca de cem pessoas com ferimentos de bala. Leia na Folha de S.Paulo.

A pedido da Argélia, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu ontem a portas fechadas. Ryad Mansour, embaixador palestino, pediu a condenação do massacre e a punição dos responsáveis. "Enquanto o Conselho de Segurança estiver paralisado e vetado, isso está ceifando a vida do povo palestino", afirmou. Além dos mortos, os feridos na fila por água e comida ontem são contados em centenas. O Ministério da Saúde de Gaza informou que a guerra iniciada em 7 de outubro já matou mais de 30 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças.

EUA perdem a capacidade de pressão sobre Israel, diz professor. Em entrevista ao UOL News, Leonardo Trevisan (PUC-SP) lembrou que os caminhões de ajuda humanitária da ONU não conseguiam entrar, havia uma semana, na área em Gaza onde muitas pessoas famintas foram atacadas e mortas.

"Os EUA perderam o seu papel de pressão sobre Israel. Israel não aceita a pressão e esse quadro vai de algum modo complicar, ser um detonador de situações ainda mais graves", afirmou. Trevisan acredita que Lloyd Austin, secretário de Defesa norte-americano, fez uma declaração humanitária, não política, ao admitir a morte de 25 mil mulheres e crianças palestinas em Gaza. Veja a entrevista. Reinaldo Azevedo escreve sobre o fuzilamento de famintos: "O governo de Netanyahu perdeu qualquer noção de pudor".

Deputada Carla Zambelli e hacker Walter Delgatti são indiciados por invasão ao site do CNJ. Segundo o relatório final da Polícia Federal, os documentos apreendidos com a deputada do PL correspondem aos arquivos inseridos pelo hacker no sistema do Conselho Nacional de Justiça. As investigações evidenciaram que o ataque foi planejado para colocar em dúvida a credibilidade do Poder Judiciário.

Zambelli negou ter contratado o hacker, enquanto a defesa de Delgatti, que continua preso, reiterou a participação já confessada na invasão da plataforma. A nota diz que "Walter, a todo momento, colaborou com a Justiça, levando a PF até a mandante e financiadora dos atos perpetrados por ele".

Brasil registra 214 mortes por dengue, e São Paulo antecipa a mobilização nas escolas públicas. Os casos prováveis da doença no país passam de 1 milhão. Os números atualizados ontem pelo Ministério da Saúde se referem às oito primeiras semanas do ano, período em que os casos graves escalaram. Seis estados (Goiás, Acre, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina) e o Distrito Federal decretaram emergência em saúde pública.

Amanhã o governo federal realiza um dia de mobilização nacional com ações de combate ao vetor do mosquito da dengue. Agentes de saúde vão visitar as casas, em campanha articulada com os estados. Em São Paulo, o "dia de combate" foi antecipado para hoje a fim de engajar também os alunos e professores nas escolas públicas.

Polícia Federal prende empresários suspeitos de financiar ataques golpistas. Em nova fase da Operação Lesa Pátria, foram cumpridos ontem mandados judiciais de busca e apreensão e também de monitoramento eletrônico, além das prisões.

A partir da quebra de sigilo bancário, as investigações comprovaram que os empresários Joveci Xavier Andrade e Adauto Lúcio de Mesquita financiaram um trio elétrico e tendas usadas nos acampamentos dos manifestantes bolsonaristas em Brasília. A defesa afirmou em nota que o compromisso de esclarecer os fatos será mantido perante o STF. Detido em São Paulo, Diogo Galvão fez convocações para a invasão à Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Veja quem são os 3 presos.

Na França, as vilas olímpica e paraolímpica são inauguradas com 3.000 apartamentos e 7.200 quartos. O presidente Emmanuel Macron participou ontem da entrega das chaves do complexo esportivo localizado ao norte de Paris, em Saint-Denis, que vai receber 14.500 atletas durante os Jogos. Foram sete anos de trabalho, envolvendo cerca de 40 mil pessoas.

A área tem 52 hectares e as dezenas de edifícios dispõem de recursos tecnológicos como reciclagem de água, captadores de poluição que purificam o ar, piso refrescante e camas com estrado de papelão. Os primeiros atletas das 206 delegações olímpicas começam a chegar em 18 de julho.

Grande Prêmio do Bahrein abre amanhã a temporada de Fórmula 1. Os treinos classificatórios para o GP acontecem hoje a partir das 13h. A corrida começa amanhã às 12h, com transmissão pela TV Bandeirantes e outros canais. Por conta do início de atividades sagradas para os muçulmanos, também o GP da Arábia Saudita foi transferido do domingo para o sábado. Leia em Pole Position.