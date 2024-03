EUA perdem força de pressão sobre Israel; quadro vai piorar, diz professor

Netanyahu recebe os pedidos e não os atende em nada. Quando o secretário está lá, ele faz alguma declaração conciliatória do ponto de vista diplomático. E as decisões são as mais graves possíveis. Um exemplo concreto é a resposta ao plano de paz de [Joe] Biden, articulado entre Egito, Catar, Emirados Árabes Unidos, Hamas e a diplomacia israelense. O pedido era o cessar-fogo que de alguma forma a Casa Branca promete para esta semana. Qual foi a resposta de Netanyahu? Ele votou no parlamento israelense, onde ele tem maioria, a absoluta recusa de dois estados e de absoluta recusa de cessar-fogo. Esse quadro mostra um dado importante: Os EUA perderam o seu papel de pressão sobre Israel. Israel não aceita a pressão e esse quadro vai de algum modo complicar, ser um detonador de situações ainda mais graves, como essa que vimos hoje. Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais

Trevisan ressaltou a fala secretário de Defesa norte-americano Lloyd Austin, que afirmou publicamente haver 25 mil mulheres e crianças palestinas mortas em Gaza.

Ele não é inimigo de Israel, é um militar impecável. Quando ele faz uma declaração dessa é porque o limite está próximo. Não está fazendo uma declaração política, mas uma declaração humanitária. Esse quadro é extremamente preocupante. E por que Biden não faz? (Suspender o apoio militar e financeiro a Israel). Talvez a resposta está no fato de que é impossível hoje conter a ação do governo israelense, porque Israel com o governo Netanyahu sabe de duas realidades: que a guerra em Gaza não tem outra solução, a não ser que seja um morticínio, que Israel se retirar. No dia em que Israel se retirar a guerra acaba. E no dia em que a guerra acabar o governo dele cai. Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais

