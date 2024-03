Fuzilamento de famintos em Gaza é o Massacre de My Lai do governo Netanyahu

Afirma Levesque:

"A morte do sargento Cox preparou o cenário para o massacre de My Lai. No dia 15 de março, a companhia realizou uma cerimônia fúnebre na qual o capitão Medina lembrou à companhia as baixas sofridas. Havia perdido metade de sua força em apenas dois meses. O Primeiro Pelotão do Tenente Calley estava reduzido a 27 dos 45 homens originais.

O capitão Medina argumentou que a Companhia Charlie não poderia arcar com mais baixas. Precisavam, então, se unir e ser agressivos na perseguição ao inimigo. Logo depois do funeral, o capitão Medina informou a companhia a sua próxima missão: um ataque a My Lai para destruir os restos de uma das unidades mais letais do Vietcong.

As instruções para o ataque levaram muitos dos subordinados do capitão Medina a acreditar que a sua missão era matar todos na aldeia, abater o gado, destruir os poços e arrasar as moradias porque todos os que viviam em My Lai ou eram um membro do Vietcong ou simpatizante do Vietcong."

VOLTEMOS A ISRAEL

O mundo está perplexo com as cenas dantescas de Gaza. A intenção das forças israelenses ao divulgar as imagens feitas por drones -- para tentar responsabilizar os próprios palestinos pelo mal que os acometeu -- não poderia ser mais abjeta.

A indagação óbvia que resta a quem conserva um tanto de juízo é uma só: aquele formigueiro de pobres desgraçados, que se entregaram à morte — e, com efeito, houve quem perecesse ali — por um pouco de alimento os torna culpados exatamente de quê? De suicídio? O governo de Netanyahu perdeu qualquer noção de pudor. Na segunda, vimos outa legião desesperada às margens do mediterrâneo, muitos se lançando nas águas, para tentar resgatar suprimentos da ajuda humanitária que acabaram caindo no mar. Era o maná dos condenados ao inferno.

E já não resta dúvida de que soldados abriram fogo contra os famélicos. Um oficial das Forças de Defesa, falando em sigilo à Reuters, afirmou que eles atiraram contra a multidão, matando um número indefinido. O diretor do hospital Kamal Adwan, informa o NYT, disse que a unidade recebeu cerca de cem pessoas feridas à bala.