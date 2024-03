O presidente Rodrigo Pacheco atuou para frear a votação no Senado com respaldo até da oposição. A colunista Carolina Brígido escreve sobre o acordo em que Luís Roberto Barroso, presidente do STF, indicou que a Corte vai determinar apenas a quantidade da droga (a maconha, no caso) considerada para diferenciar porte e tráfico. A decisão de não votar a PEC agora desagradou o relator, Efraim Filho. Leia a coluna. Com placar de 5 a 1, o STF retoma hoje o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Falta apenas um voto para o plenário formar maioria a favor da descriminalização, mas existem divergências sobre o limite (a quantidade de gramas) do que é considerado porte de maconha para consumo próprio. Ainda vão se pronunciar sobre o tema os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. Na Superterça, Donald Trump vence na maioria dos estados, e Nikki Haley pode anunciar desistência. Em discurso na Flórida, na noite de ontem, Trump prometeu fechar a fronteira dos EUA e deportar imigrantes. A pré-candidatura do ex-presidente que tenta voltar à Casa Branca precisa obter 1.215 delegados para ser nomeado pelo Partido Republicano. Leia na Folha de S.Paulo. Imóvel vazio abriga empresas que receberam R$ 92 milhões da Prefeitura de SP para obras emergenciais. A DB Construções e a Tirante Construções são empreiteiras constituídas por membros das mesmas famílias, Dutra Rodrigues e Duque Buono. Elas compartilham um mesmo endereço desocupado na zona norte da capital paulista. Entre 2021 e 2023, durante a gestão de Ricardo Nunes (MDB), estas empresas com capital somado de R$ 3,5 milhões assinaram contratos emergenciais para receber R$ 92 milhões. Reportagem do UOL identificou sinais de cartas marcadas entre centenas de contratações da Prefeitura, que nega irregularidades. Relatório do Tribunal de Contas do Município, que analisa os contratos, aponta a prática de emergência fabricada para a realização das obras. Venezuela vai votar para presidente em 28 de julho, data do aniversário de Hugo Chávez. Falecido em 2013, o antecessor de Nicolás Maduro completaria 70 anos em 2024. Maduro é o candidato natural do chavismo para disputar a segunda reeleição, pelo Partido Socialista Unido, com mandato de seis anos. A posse acontece em 10 de janeiro. As inscrições das candidaturas ocorrem em breve, de 21 a 25 de março, e a campanha vai durar apenas três semanas, de 4 a 25 de julho. Na oposição, María Corina Machado percorre o país mobilizando apoiadores, mas ela está impedida de exercer cargos públicos por 15 anos, decisão que a Suprema Corte tomou em janeiro. São Paulo decreta estado de emergência para a dengue. Com a explosão do número de casos, já são sete estados e o Distrito Federal nesta situação que demanda urgência nas medidas de prevenção e contenção de riscos. O decreto pode agilizar o recebimento de recursos do governo federal e também dispensar licitações para compra de material. O Ministério da Saúde informou ter reservado R$ 1,5 bilhão para apoiar estados e municípios no enfrentamento de emergências, como a alta de casos de dengue. Em São Paulo, o governo informou que os recursos serão destinados a aquisição de máquinas de nebulização e insumos, contratação de pessoas e ampliação da capacidade da rede. Brasil enfrenta o México às 21h, na primeira semifinal da Copa Ouro feminina. As jogadoras comandadas por Arthur Elias chegam para o duelo em San Diego, na Califórnia (EUA), animadas pela vitória de 5 a 1 sobre a Argentina. Pouco depois, à 0h15, já na madrugada de quinta (7), Canadá e Estados Unidos definem a segunda seleção finalista. O canal pago ESPN e Star+ transmitem o campeonato. Na Libertadores, tem duelo brasileiro hoje, Botafogo x Red Bull Bragantino, às 21h, no Rio. Veja aqui. Os dois times brigam por um lugar na fase de grupos do torneio. UOL faz esquenta para a festa do Oscar. A partir das 11h, mesacast com os colunistas de Splash Roberto Sadovski e Flavia Guerra comenta as indicações e as novidades da festa de entrega dos prêmios, marcada para o próximo domingo. Thiago Stivaletti escreve sobre os 10 filmes indicados, "do pior para o melhor". Em Plano Geral, Flavia Guerra e Vitor Burigo discutem a principal premiação da indústria cinematográfica e também as estreias de Os Farofeiros 2 e Duna 2.