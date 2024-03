Barroso e Pacheco alinham trava para PEC das Drogas enquanto STF julga tema

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atuou para frear a votação da PEC das Drogas na Casa com o respaldo até da oposição. O acordo foi feito apenas depois que o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, indicou que a Corte não julgará a descriminalização das drogas.

O que aconteceu

Interlocutores de Pacheco afirmaram que ele e Barroso mantêm conversas frequentes sobre as votações. O presidente do Senado indicou que os parlamentares estão insatisfeitos com as intervenções da Suprema Corte sobre atos que são prerrogativas do Congresso.

A "bandeira branca" ganhou força após declaração de Barroso. Em aceno aos senadores, ele disse que o Supremo vai determinar apenas a quantidade de droga que será considerada na diferenciação entre porte e tráfico —atualmente, não há essa definição na legislação.