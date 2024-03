Eleição presidencial na Venezuela será em 28 de julho

"A Junta Nacional Eleitoral" apresentou "um cronograma eleitoral que contempla todos os requisitos constitucionais, legais e técnicos para celebrar as eleições presidenciais do ano de 2024", disse Amoroso, ex-controlador responsável de inabilitações de opositores e sancionado pelos Estados Unidos em 2017 e pela União Europeia em 2020.

Dias antes, o CNE recebeu do Parlamento, controlado pelo chavismo, um documento com 27 propostas de datas para as presidenciais, após um processo de consulta de quase um mês com dirigentes políticos e setores civis.

- O cronograma -

O período para inscrever os candidatos será de 21 a 25 de março e a campanha eleitoral está prevista de 4 a 25 de julho.

A data do pleito enquadra-se no período do segundo semestre acordado pelos representantes do governo e da oposição nas negociações mediadas pela Noruega.

O pacto contempla a presença de uma missão de observação técnica da União Europeia, bem como de outros atores internacionais. Amoroso, no entanto, não se pronunciou sobre isso.