TCM diz analisar contratos da gestão Nunes apontados em reportagem do UOL

Os valores com indícios de combinação somam R$ 4,3 bilhões, ou 87% do total contratado emergencialmente. Os contratos são resultado de um aumento substancial na quantidade de obras supostamente emergenciais: entre 2021, quando assumiu a prefeitura, e o final de 2023, o atual prefeito gastou R$ 4,9 bilhões nesse modelo. Juntos, os último quatro prefeitos da capital gastaram quase R$ 950 milhões nesse tipo de contrato, aponta a investigação.

Relatório do próprio TCM aponta a prática de "emergência fabricada" por parte da Prefeitura para a realização das obras. Para a corte, em vez de promover licitações, a Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras) fechou contratos emergenciais e demonstrou falta de planejamento para enfrentar "problemas históricos na cidade".

A Prefeitura afirmou que reportagem do UOL faz "ilações". A resposta da Prefeitura na íntegra pode ser conferida aqui.