Após cancelar viagem à Rússia, Lula falará com Putin por telefone. O presidente disse ontem que o acidente doméstico que teve no sábado foi grave, mas não afetou a parte mais delicada da cabeça. Em conversa com um candidato do PT às eleições na Bahia, ele afirmou ainda que a equipe médica precisa de três a quatro dias para saber o "estrago que fez a batida". Lula caiu no banheiro da residência oficial da Presidência no sábado e bateu a cabeça. O Palácio do Planalto informou no domingo que o presidente não iria mais à Rússia para a reunião do Brics por conta do acidente, mas que ele iria participar por videoconferência. Essa opção, no entanto, também não está confirmada porque, pelo fuso horário, ele teria que discursar durante a madrugada aqui no Brasil. Por enquanto, está prevista em sua agenda oficial uma conversa com Vladimir Putin para a manhã de hoje. Saiba mais.

******

Médico de Lula levou neurologistas e cirurgião de coluna a Brasília. De acordo com a colunista da Folha Mônica Bergamo, o cardiologista Roberto Kalil Filho, do Hospital Sírio-Libanês, embarcou para a capital federal com outros três médicos ao receber a notícia de que Lula tinha levado um tombo no banheiro e batido a cabeça. Feitos todos os exames, os profissionais constataram que o presidente teve ferimento atrás da nuca, além de uma pequena hemorragia cerebral. Ele ficará em observação e repetirá exames nos próximos dias.

Lula e Bolsonaro têm mais referências negativas do que positivas entre eleitores de SP. Pesquisa Datafolha mostrou que, quando questionados sobre qual a primeira coisa que vem à cabeça quando pensam no presidente Lula, 48% dos entrevistados fazem menções negativas e 39%, positivas. No caso de Bolsonaro, o resultado é ainda pior: 58% o associam a referências negativas e 30%, a positivas. Veja os resultados.

Diretoria da Fundação Saúde renuncia após caso de órgãos com HIV no RJ. Todos os altos funcionários da fundação, que é responsável pela gestão da saúde pública no estado do Rio de Janeiro, pediram demissão após o escândalo envolvendo o transplante de órgãos com HIV. Pelo menos seis pessoas foram infectadas com o vírus após a emissão de laudos errados pelo laboratório PCS LAB Saleme. O governador do estado aceitou a renúncia. A Polícia Civil prendeu no domingo uma mulher por suspeita de envolvimento na emissão de laudos errados pelo laboratório. Saiba mais.

Chiquinho Brazão chora em depoimento do caso Marielle e nega crime. O deputado federal afirmou que a Câmara dos Vereadores do Rio era como uma "casa de família", onde todos seriam "amigos". Ele negou envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e disse que sempre teve boa relação com ela. Brazão está preso na Penitenciária Federal em Campo Grande e falou por videoconferência durante a ação penal na qual é acusado de ser um dos mandantes do crime. As suspeitas sobre ele surgiram na delação premiada do ex-PM Ronnie Lessa, autor dos disparos que mataram a vereadora e o motorista Anderson Gomes. Mas o deputado disse que a delação não teria nada de verdade. Veja o que mais ele falou.

Israel diz ter localizado bunker do Hezbollah com mais de US$ 500 milhões. O exército exibiu imagens do local durante uma coletiva de imprensa e disse que esse era um dos esconderijos que servia de refúgio para Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah morto na semana passada. O abrigo foi colocado sob um hospital de Beirute, no Líbano. O Hospital Sahel Libanês, nos subúrbios de Beirute, começou a ser evacuado poucos minutos depois do anúncio da descoberta feita por autoridades de Israel. Os militares prometeram não atacar o local, mas disseram que o país deve continuar implodindo as operações financeiras do grupo extremista. Saiba mais.

Atletas do remo morrem em acidente com van que viajavam no PR. O motorista, seis atletas adolescentes, um atleta de 19 anos e o treinador morreram. A equipe tinha participado do Campeonato Brasileiro de Remo em São Paulo e voltava para casa, em Pelotas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a van foi arrastada para fora da pista por uma carreta, que tombou sobre ela em seguida. Apenas um jovem sobreviveu, com ferimentos leves. Ele será ouvido pela polícia, que abriu ontem um inquérito por homicídio culposo para investigar o acidente. Saiba mais.