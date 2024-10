Polícia abre inquérito por homicídio em acidente que matou atletas no PR

Polícia Civil irá fazer diligências no local do acidente nos próximos dias para compreender a dinâmica do acidente. "No entanto, estamos em fase inicial das investigações. [O objetivo da investigação] é conceder uma resposta justa e eficaz para a população e para a família das vítimas fatais", disse o delegado Edgar Santana, em entrevista coletiva concedida hoje à tarde.

Parte das vítimas ficou presa às ferragens. Um guindaste içou a carreta do local e, após varredura, o Corpo de Bombeiros constatou que todos que continuavam no local estavam mortos. "O caminhão teria passado por cima da van, e as vítimas foram a óbito no local", relatou o delegado, ao detalhar a dinâmica do acidente.

Suspeita é de que a carreta tenha perdido os freios. A van onde estavam as vítimas fatais conduzia os atletas após participação no Campeonato Brasileiro de Remo em São Paulo. Eles voltavam para casa, em Pelotas (RS), após a disputa. As vítimas tinham de 15 a 52 anos, segundo a PRF.

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que realizará o transporte das urnas funerárias das vítimas do acidente. O translado será feito com a aeronave C-105 Amazonas e tem decolagem prevista para as 23h do Aeroporto Internacional de Curitiba, no Paraná (PR), com destino ao Aeroporto de Pelotas, no Rio Grande do Sul (RS). O pouso na cidade gaúcha está previsto para as 00h30 de terça-feira (22).

Fotos com medalhas antes de acidente

Atletas no veículo eram do projeto Remar para o Futuro, do Centro Português de Pelotas. Em publicação nas redes sociais, o time afirmou que acabou em sexto lugar geral da competição, realizada na Raia Olímpica da USP. Ao todo, segundo a publicação, oito atletas e o técnico embarcaram para a capital paulista.