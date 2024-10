Diretoria da Fundação Saúde renuncia após caso de órgãos com HIV no RJ

A diretoria da Fundação Saúde, responsável pela gestão da saúde pública no estado do Rio de Janeiro, renunciou, nesta segunda-feira (21), após o escândalo envolvendo o transplante de órgãos com HIV. Pelo menos seis pessoas foram infectadas com o vírus após a emissão de laudos errados pelo laboratório PCS LAB Saleme.

O que aconteceu

O governador Cláudio Castro aceitou a renúncia, confirmou ao UOL a Secom (Secretaria de Comunicação). "A medida amplia a transparência e assegura que não haja interferências nas apurações já determinadas pelo Governo do Estado", diz trecho do comunicado.

A estrutura da entidade é dividida em seis diretorias: executiva, administrativa e financeira, de recursos humanos, jurídica, planejamento e gestão e técnico-assistencial. O governo do Rio não detalhou as exonerações.