Caso Marielle: Chiquinho Brazão chora, nega crime e acusa Lessa de mentir

Ronnie Lessa é o autor dos disparos que mataram Marielle e, depois de ser preso, decidiu colaborar com a PF (Polícia Federal). Ele disse que se reuniu com os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, que teriam encomendado a morte da vereadora e prometido loteamentos como pagamento.

Segundo o delator, eles chegaram a se reunir para discutir o assassinato. Na audiência desta tarde, o deputado federal disse que a reunião nunca ocorreu e afirmou não conhecer Ronnie Lessa. A denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) aponta que os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão teriam mandado matar a vereadora com ajuda do então delegado da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. Este teria garantido que as investigações sobre o caso não avançassem.

Audiência marcada por interrupções. O depoimento ao longo desta tarde foi marcado pelas várias interrupções com queda de sinal da internet que está sendo utilizada na Penitenciária Federal de Campo Grande (MS) onde Chiquinho Brazão está detido. Em determinado momento, já ao final da tarde, o deputado chegou a reclamar que as quedas de sinal estavam prejudicando seu raciocínio para explicar os fatos durante o depoimento.

O que eu posso dizer é que nada ali é verdade.

Chiquinho Brazão, sobre delação premiada de Ronnie Lessa