O casal de coreógrafos Catarina e Danillo Prímola registraram o filho na quinta (12). Arquivo pessoal Família vence batalha judicial e registra filho com nome de faraó africano Danillo e Catarina Prímola, um casal de coreógrafos de Belo Horizonte, estavam ansiosos para registrar o nome do primeiro filho, Piiê, inspirado em um faraó africano. Mas o momento de alegria se transformou em frustração quando o cartório recusou o nome, alegando semelhança com o passo de ballet "pliê", o que "poderia expor a criança ao ridículo". Os dois recorreram à Justiça que, inicialmente, negou o pedido. Compartilhando o caso nas redes sociais, Danillo e Catarina receberam apoio jurídico e a juíza reconsiderou a decisão, respeitando a cultura familiar e permitindo o registro com a grafia original. "Não teve como conter o choro, a felicidade e o alívio. Espero que as próximas famílias que forem registrar as crianças com nomes africanos e originários não passem por isso, por esse desgaste emocional. Esses nomes têm tanto valor quanto os europeus. Permitir que ele se chame Piiê é permitir que ele tenha contato com uma herança ancestral. O povo preto também teve grandes líderes, reis e rainhas que merecem estar na história do nosso país."

Danillo Prímola, ao UOL A legislação brasileira não proíbe nomes específicos de forma direta. Mas a Lei de Registros Públicos, criada em 1973, indica que o oficial de registro civil não deve registrar nomes que exponham a pessoa ao ridículo ou que possam gerar eventuais constrangimentos desnecessários. No entanto, não há uma lista de nomes que não sejam indicados. Leia mais aqui.

Ana Paula Xongani, empresária e comunicadora No "Divã de CNPJ", Ana Paula, do Ateliê Xongani, explica que além do aumento de pessoas que se reconheciam como negras há 12 anos, quando o Ateliê nasceu, a presença de personagens negros em novelas da TV Globo que usavam acessórios da sua loja também impulsionou o interesse pelos produtos Xongani. Leia mais. Reprodução / Corpo de Bombeiros Palhoça NÓS NA SEMANA Bombeiro Mirim - Um bebê de seis meses foi salvo de um engasgamento em Florianópolis (SC), após Théo, de 7 anos, realizar uma manobra de primeiros socorros. Em um vídeo publicado pelo Corpo de Bombeiros nas redes sociais, ele relata como foi a experiência. Veja aqui. Muito além de Darth Vader - Neste mês, o mundo se despediu de James Earl Jones, cujo vozeirão profundo e retumbante deu vida ao personagem de Star Wars. Em sua coluna, Roberto Sadovski falou sobre os outros talentos marcantes do ator. Caso Marighella - O MPF ajuizou uma nova ação civil pública para que 37 ex-agentes da ditadura sejam responsabilizados na esfera cível pela execução de Carlos Marighella, um dos mais destacados opositores do regime militar, em 1969. Para ficar de olho - Cinco jovens talentos negros que estão transformando o Brasil.