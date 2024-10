Cena do desenho animado "O Mundo de Karma" Divulgação/Netflix 10 desenhos com protagonistas negros para curtir com a criançada Simone Freire Não é de hoje que se discute a importância da representatividade negra em produções infanto-juvenis. Afinal, desenhos e livros, por exemplo, mediam boa parte da imaginação, do aprendizado e do próprio processo de autoconhecimento da criançada. Neste Dia das Crianças, Nós Negros mergulha neste universo e traz uma seleção de séries de desenhos cujos protagonistas são negros e marcam presença com seus cabelos black power, dreads e tranças. Super-Heroínas da Equipe 4

A primeira série animada africana da Netflix acompanha super-heroínas em uma cidade afrofuturística na Zâmbia. O ponto forte da produção já começa pelos nomes das protagonistas - T-Mlilo/Temwe, K-Bongo/Komana, Za-Mpezi/Zee e M-Kozo/Monde -, que dão uma oportunidade de explicar para a criançada a diversidade de nomes e culturas pelo mundo, incluindo os africanos. Disponível na Netflix. Bino e Fino

Embora de origem nigeriana, essa animação é exibida no Brasil e foca em irmãos gêmeos que vivem na África subsaariana e aprendem sobre cultura e história. Episódios estão disponíveis no Youtube e Globoplay. O Mundo de Karma

Karma é uma menina talentosa que usa o rap para enfrentar os desafios do dia a dia, como lidar com o próprio cabelo. É empolgante ver como a narrativa estrutura a sua autoestima. Também é um desenho mega recomendado para refletir sobre a vida dentro da escola. Disponível na Netflix. Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi

Kai, Lys e Nubs são três aprendizes Jedi. Kai, um garoto negro, embarca com os amigos em grandes aventuras. É uma boa pedida para exercitar o olhar da diversidade com as crianças, uma vez que cada integrante desta saga traz sua particularidade bem demarcada. Disponível na Disney+. Garota da Lua e o Dinossauro Demônio

O nome deste desenho causa, no mínimo, estranheza, e o melhor é que isso o ajuda a ser mais genial ainda. Ele conta a história de Lunella Lafayette, uma jovem prodígio da ciência, sua amiga influencer e seu amigo inusitado, o dinossauro de outra dimensão. Lune tem uma autêntica família negra; além de várias referências musicais. Disponível na Disney+. Motown Magic

Bem é um garoto de 8 anos muuuuito criativo e, com um pincel mágico, usa a imaginação para transformar a cidade. Tudo isso regado por bons sons da Motown, famosa gravadora dos EUA, responsável por lançar nomes como Marvin Gaye, Stevie Wonder, Diana Ross e Jackson 5. Disponível na Netflix. Meu Pai É Um Caçador De Recompensas

Para aqueles que gostam dos clássicos de super-herois intergaláticos, que salvam o universo em suas naves, essa série aqui é uma boa opção. Ela conta a história de duas crianças que pegam uma carona para o espaço e, de quebra, descobrem que seu pai é um caçador de recompensas conhecido em toda a galáxia. Disponível na Netflix. Super Choque

Para quem quer apresentar um desenho mais clássico pra garotada, vale destacar este que está marcado na infância de muita gente. Virgil Hawkins é um jovem negro de Dakota City (EUA) com poderes eletromagnéticos. Suas aventuras estão eternizadas tanto na série televisiva quanto nos quadrinhos. Alguns episódios estão disponíveis no Youtube. Doutora Brinquedos

Essa é uma daquelas séries para quem quer aguçar a imaginação da criançada e explicar que elas podem ser o que quiserem na vida. A protagonista Dottie tem seis anos e já está decidida que quer se tornar uma médica como a mãe. Em casa, no seu mundo da brinquedodândia, ela se diverte em sua clínica de brinquedos. Disponível na Disney+. Guilhermina e Candelário

É uma animação colombiana bem interessante, que mostra o cotidiano cheio de descobertas e grandes aventuras de dois irmãos negros, que sempre esperam a chegada do seu avô Faustino, um velho pescador, que conta suas aveturas aos netos. Alguns episódios estão no Youtube. PUBLICIDADE AGENDA Para cinéfilos

