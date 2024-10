Estudante negro denuncia mulher por gestos racistas contra ele na USP

"Ao fim de cada ação, ela cuspia no chão", acrescentou João em boletim de ocorrência. Segundo a denúncia registrada, a suspeita indicava uma comparação racial e, na sequência, cuspia no chão. Em determinado momento, o homem diz que a suspeita cuspiu perto dos seus pés.

Achei que não era comigo. Ela me olhou fixamente. Cuspiu no chão longe de mim, e depois fez novamente perto de mim. Eu já sabia que ela estava fazendo esse gesto porque ela não queria verbalizar. Ela fez conscientemente. Eu quero que você tenha coragem de falar o que você está gesticulando, falei. No vídeo ela repete o gesto.

João Petronílio, doutorando USP

Ação foi gravada por testemunhas

Testemunhas presenciaram a ação. No ponto de ônibus, além de João, outras três pessoas presenciaram os atos e gravaram a ocorrência — apontando para um comportamento racista da suspeita. Nos registros, a mulher é flagrada repetindo um dos gestos. Ela é branca, de estatura média e veste uma camisa da Argentina no momento da ação.

Pesquisador confrontou a mulher e perguntou o que ela estava querendo dizer. Houve uma discussão, e outras pessoas tentaram intervir. Após o episódio, João narra que ficou desestabilizado emocionalmente.

João registrou boletim de ocorrência por injúria racial. Doriane de Carvalho Martins, advogada que assessora o estudante no caso, disse ao UOL que ofícios foram encaminhados à universidade e para a Polícia Civil, com o objetivo de responsabilizar a autora. Também foi solicitado o acesso às imagens da câmera de segurança próxima ao local.