Festival Afronta!

Entre os dias 19 de novembro e 1º de dezembro, a Caixa Cultural, no Rio, recebe 18 produções, com entrada gratuita, que ampliam os debates sobre a diversidade racial, com entrada gratuita. Festival Pautas Sociais

Em Salvador, a Sesc reúne lideranças quilombolas, indígenas, caiçaras e de comunidades brasileiras entre os dias 26 e 28 de novembro.

Link para as inscrições