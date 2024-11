Dia da consciência e, infelizmente, também da paciência

É o tal do discurso e "boas ações" dos que só lembram que negro existe no dia 20 de novembro. É o convite ao intelectual negro para palestrar - e de graça.

É a escola que ignora a lei 10.639/2003 (que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas do Brasil), mas que aproveita a data para realizar uma única ação no ano para ficar bonita na foto.

Também o dia da pessoa não-negra, aquela que não se importa com os altos índices de jovens negros assassinados, escrever o textão nas redes sociais para relembrar da avó ou do bisavô negro.

Isso, sem falar dos que vão a público tentar explicar ao país como, para eles, o passado escravocrata precisa ser ignorado para dar lugar ao Brasil "sem cores", como se a divisão racial fosse algo inventado por negros. Sabemos que não é.

Infelizmente, o Brasil ainda é um país no qual a branquitude alimenta a ideia de democracia racial, apesar dos esforços de muitos ativistas e intelectuais negros para dar fim a esta falácia. Apesar dos dados que comprovam os reais impactos da desigualdade social, diretamente atrelada à desigualdade racial.

A consciência traz a reflexão sobre a paciência. Uma reflexão que tem mais perguntas do que respostas.