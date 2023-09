Democracia defensiva ou autocracia judicial?

Perceberam, os mais atentos, que a democratização do país e o respeito aos direitos humanos mais elementares estava longe de se consolidar em terrae brasilis.

Com a eleição de Bolsonaro e sua tentativa de reeleição em 2022, o discurso alçou patamares de descredibilização das próprias instituições e do sistema eleitoral que o elegera. Segundo o ex-Presidente, caso ele não fosse eleito, o sistema eletrônico de votação estaria fraudado e ele e seus apoiadores poderiam se insurgir contra os resultados eleitorais.

As instituições começaram a se manifestar e a reagir a esses ímpetos e, no decorrer do pleito eleitoral, passou-se a perceber um recrudescimento das instâncias judiciais de controle, em especial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sobre as liberdades, especialmente a de expressão.

Alguns doutrinadores, e algumas autoridades judiciais, passaram a justificar esse aumento do poder judicial na teoria de Democracia Defensiva ou Militante, surgida na Alemanha ainda durante o regime nazista e hoje positivada na própria Constituição Alemã.

Por essa teoria, em linhas gerais, as liberdades e garantias da Constituição não podem ser usadas para atacar a própria ordem constitucional e colocar a democracia em risco. Nesse contexto, as próprias instituições estariam autorizadas a utilizar de mecanismos para proteger a democracia contra quem quisesse destitui-la.

Pois bem. Com isso, chega-se a um outro impasse: quem limita os poderes das instituições nesse interim? Até que ponto podem as autoridades agir com ampliação de seus poderes, sem incorrer em arbítrio?