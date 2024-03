Com investigação vergonhosa, agentes públicos vinham escapando de punição

Agentes públicos com longo histórico criminal são os protagonistas da trama: os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz executaram a vereadora e o motorista. Eles agiram a mando de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, e de seu irmão Chiquinho, hoje deputado federal. Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil do Rio, deu aval para a execução, aponta a Polícia Federal.

Não há inocente nesta história macabra. Os corpos de Marielle e Anderson mal tinham sido enterrados e membros do Ministério Público do Rio de Janeiro e Raquel Dodge, a procuradora-geral da República, disputavam o protagonismo da investigação, no lugar de aliar forças para desvendar o homicídio político mais importante da história do Brasil desde o assassinato de Chico Mendes. Preferiram estender essa disputa a um processo inútil no Superior Tribunal de Justiça para federalizar o caso.

Não houve cooperação entre as autoridades federais e estaduais. A Polícia Federal entrou no caso para investigar as tentativas de obstrução da investigação, mas não houve compartilhamento de informações com a Polícia Civil, que investiga o homicídio. Cinco delegados da DH comandaram o caso, sem conseguir obter um desfecho.

Seis anos depois, a Polícia Federal chega à prisão dos mandantes. Antes tarde do que mais tarde, mas a história da investigação policial do Caso Marielle marca um capítulo vergonhoso da história do país.

Flávio VM Costa é jornalista especializado em corrupção no Judiciário e na política, crime organizado e violações de direitos humanos