A mudança do domicílio de Rosangela Moro: não há consequências jurídicas?

Mas lembro que, ao longo dos últimos 16 anos, duas situações jurídicas que, a princípio, também não eram consideradas como passíveis de gerar inelegibilidade e perda do mandato - e também decorrentes de regras constitucionais do art. 14 da Constituição - sofreram modificações no entendimento da jurisprudência no TSE e no STF que implicaram consequências graves no meio de mandatos em exercício. Ora, vários mandatários ou perderam o mandato por conta dessas mudanças, ou ficaram inelegíveis mesmo no cargo. E, ressalto, sem mudança legal prévia.

Os dois casos famosos:

Estabelecimento da perda de mandato como consequência da mudança de partido sem justa causa, que o STF julgou constitucional em 2007 e, como consequência jurídica, vários vereadores e deputados que tinham mudado de partido entre uma resposta a consulta no TSE e o julgamento do STF acabaram perdendo o mandato; Interpretação retroativa dos prazos de inelegibilidade da Lei do Ficha Limpa (LC 135/2010), onde o STF decidiu que mesmo mandatários que já tivessem cumprido o prazo de punição de inelegibilidade anterior à nova lei - que era de três anos - deveriam ser atingidos pelo prazo novo, de 8 anos. Resultado: diversos mandatários eleitos em 2008, e que tinham sido condenados em ações eleitorais com pena de inelegibilidade entre 2004 e 2007 (e, portanto, elegíveis em 2008) e mesmo exercendo mandatos, ficaram inelegíveis em 2012. Notem que muitos prefeitos e vereadores que estavam nessa condição não puderam se candidatar à reeleição.

Portanto, diante desse histórico e mesmo admitindo que, por ora, não existe qualquer consequência legal direta por conta da mudança do domicílio eleitoral de um deputado federal do Estado que o elegeu para outro, a incongruência política dessa mudança pode, sim, implicar em outras consequências jurídicas por força de ações em trâmite. Os meus 29 anos de advocacia e estudo de Direito Eleitoral me ensinaram uma lição: nessa área, nunca se deve dizer "nunca".

Por fim, afirmo que há, sim, uma consequência jurídica direta e relevante dessa mudança de domicílio eleitoral de um Estado da federação para outro: Rosângela Moro não poderá disputar uma eventual eleição suplementar para o Senado do Paraná se seu marido, senador Sérgio Moro, for cassado. E isso é consequência direta do art. 60 do nosso Código Eleitoral ainda em vigor - e vale a leitura dele para entender o caso: "Art. 60 - O eleitor transferido não poderá votar no novo domicílio eleitoral em eleição suplementar à que tiver sido realizada antes de sua transferência."

Ou seja: como a deputada Rosângela Moro transferiu o domicílio eleitoral em meados de 2024, e a última eleição foi em outubro de 2022, ela não pode votar em qualquer eleição suplementar que decorra desse último pleito - onde Sérgio Moro se elegeu. Evidentemente, não podendo votar, não pode ser votada - eis que a condição de eleitor é premissa para alguém ser candidato; já o contrário não é verdade, pois há casos em que o cidadão pode votar, mas não pode ser votado. Se o objetivo da mudança de domicílio eleitoral era esse, como cogitaram vários analistas políticos, a lei impede esse objetivo político como consequência jurídica imediata desse ato de mudança. Ainda, há jurisprudência do TSE na última década que confirma essa interpretação.