Trump promete tarifas de 25% a México e Canadá contra drogas e 'imigrantes ilegais'

"Neste momento, uma caravana procedente do México, composta por milhares de pessoas, parece imparável em sua busca por passar pela nossa fronteira atualmente aberta", queixou-se o magnata, que acusa o atual governo de não fazer o suficiente para conter o fluxo migratório. "Essa tarifa permanecerá em vigor até que as drogas, especialmente o fentanil, e todos os imigrantes ilegais parem com essa invasão do nosso país."

Trump acusa há meses os estrangeiros em situação irregular de envenenar "o sangue" dos Estados Unidos. Ele considera que seus vizinhos são capazes de "resolver facilmente esse problema, latente há muito tempo".

Outro alvo do presidente eleito é a China, principal adversário estratégico dos Estados Unidos. Washington afirma que a maior parte do fentanil, responsável por dezenas de milhares de mortes por overdose todos os anos nos Estados Unidos, é fabricado por cartéis mexicanos com substâncias procedentes da China.

- Tarifa extra -

"Tive muitas conversas com a China sobre as enormes quantidades de drogas, especialmente fentanil, enviadas para os Estados Unidos, mas sem resultado", queixou-se Trump, em outra mensagem publicada na Truth Social.

Autoridades "me disseram que instituiriam sua pena máxima, a de morte, para qualquer traficante de drogas pego fazendo isso, mas, infelizmente, nunca o fizeram, e as drogas chegam ao nosso país, principalmente através do México, em níveis nunca vistos", acrescentou o republicano. "Até que deixem de fazê-lo, cobraremos da China uma tarifa adicional de 10% sobre todos os seus numerosos produtos."