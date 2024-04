Mais que um ataque: a oportunidade para um despertar

Este agressor tentou bater em Israel mais de 300 vezes e só conseguiu sete vezes — portanto conseguiu, uma vez que há uma menina árabe-israelense de 7 anos, chamada Amina Elhasuny, lutando por sua vida.

Nos últimos 30 anos, o Irã tem causado estragos na região por meio dos seus representantes sendo um deles o próprio Hamas. Fato é que o regime iraniano faz-me lembrar o regime soviético de 1985: corrupto até a medula, velho, incompetente, desprezado pelo seu próprio povo e destinado ao colapso.

Podemos, como alguns pretendem, enxergar o momento com preocupação. Podemos, como outros imaginam, relativizar termo e atitude fruto de um modismo progressista. Ou podemos acordar e acelerar o colapso inevitável de um regime fundamentalista que desrespeita liberdades individuais e coletivos, esperançoso em varrer Israel do mapa e matar todos os judeus e, inclusive, cristãos, pois nada que fuja de seu ritual interessa.

O mundo deve entender que Israel está travando a guerra de todos e, para frustração do Irã, de forma coordenada até com muitos países do mundo árabe.

Disparar mísseis e drones em direção a cidades densamente povoadas com a intenção de matar e de destruir um país é algo muito sério e que merece mais que gestos de preocupação.

Em vez de condenar a agressão, o sectarismo e o antissemitismo tentam transferir a responsabilidade da violência para a vítima. Chega a ser inacreditável restringir pedidos para que o agredido tenha bom senso sem condenar o agressor. É vergonhoso.