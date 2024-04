Uma ameaça à transformação social de Paraisópolis

O processo movido pelas entidades Educafro, Anced (Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente) e Ponteduca contra o Colégio Porto Seguro, que repercutiu amplamente na mídia nos últimos dias, me causou indignação por ser não só incorreto como injusto. Enxergando este cenário atual, deixo a seguinte reflexão sobre as empresas que atuam na comunidade: elas agregam ou segregam?

Questiono isso com a convicção de que estamos diante de um caso de agregação à comunidade, e não de segregação. Não fosse assim, então vejamos: o programa do Hospital Albert Einstein, que tem unidade em Paraisópolis e oferece serviços de saúde gratuitos para a comunidade, segrega ao não oferecer assistência médica e hospitalar diretamente em suas unidades privadas do Morumbi ou do Itaim? A faculdade de graduação do Ensino Einstein recém-lançada dentro de Paraisópolis segrega quando não oferece bolsas?

A Escola Alef Peretz, quando instala uma unidade dentro da comunidade para oferecer ensino gratuito, segrega pelo fato de as pessoas não frequentarem o Clube Hebraica? A rede Cultura Inglesa, que atende duas mil pessoas dentro de Paraisópolis com sede própria, segrega quando não oferece bolsas diretamente nas unidades pagas?