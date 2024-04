3 motivos para não cair na armadilha da ‘censura prévia’ das redes sociais

Outra armadilha retórica que, sem alguma reflexão, pode tragar até os mais bem intencionados. Mas pensemos situações semelhantes.

Bancos recebem diariamente ordens judiciais para bloqueios de contas correntes de seus clientes. Imagine-se um deles respondendo ao Poder Judiciário que quer saber quais os motivos daquela ordem. Ou, pior, dizendo que discorda dessa limitação ao direito de seu cliente usufruir de seus bens e, por isso, não irá cumprir a ordem.

De outro lado, pensemos no porteiro do prédio, surpreendido no início da manhã com a chegada da Polícia Federal para cumprimento de uma ordem de prisão contra um dos moradores. Cabe a ele querer saber dos motivos daquela determinação? Pode ele negar acesso dos policiais ao edifício, entendendo que a ordem não tem fundamento jurídico?

Claro que não. Há pessoas e empresas que, por sua posição, tem a capacidade e o dever de cumprir ordens judiciais relativas a terceiros. Simples assim.

Até por não caber a eles questionar o cumprimento, não recebem nem mesmo a íntegra da decisão. Muitas vezes o processo do qual emanada tramita em sigilo de Justiça. Recebem apenas um ofício, dizendo o que devem fazer para atender ao comando do Poder Judiciário.

Viver em democracia é assim. A parte que sofre a restrição — e não o banco, o porteiro ou a plataforma de rede social — tem o direito de recorrer contra o que discorda, mas enquanto isso cumpre a ordem. O contrário seria apenas o caos. Cada um tornando-se juiz de seus próprios interesses e selecionando quais ordens acha por bem cumprir.