Jogado da ponte: Derrite tem de ser demitido já. Ou Tarcísio peça pra sair

TARCÍSIO É DIFERENTE DE SEU SECRETÁRIO?

No dia 14 de setembro de 2023, comentei em "O É da Coisa" uma delinquência produzida por Derrite: publicou em suas redes fotos de pacotes de maconha apreendidos pela Polícia de São Paulo com adesivos do presidente Lula e adesivos com a mensagem "Faz o L". Na legenda da foto, Derrite escreveu que um casal transportando a droga havia sido preso na cidade de Euclides da Cunha Paulista transportando uma grande quantidade de maconha. O secretário publicou a imagem nas suas páginas da rede e parabenizou os policiais pela demonstração de que "em São Paulo, o crime não compensa".

Defendi, então, que Derrite fosse demitido. Não aconteceu, é claro! Ao contrário. Seu prestígio junto ao "estadista" Tarcísio só cresce. É considerado um nome preferencial para a sucessão do governador caso este decida disputar a Presidência. Muito querem que o governador seja um moderado cercado de reacionários. A minha leitura é outra: é um reacionário esperto cercado de reacionários ignaros.

MENINO RYAN E ELOGIO

Como esquecer a morte do menino Ryan? Vai fazer um mês nesta quinta, o menino Ryan da Silva Andrade Santos, de 4 anos, foi morto com um tiro de uma espingarda calibre 12, da Polícia Militar. Sabem como é... Troca de tiros com bandidos. As balas costumam encontrar os quase pretos de tão pobres, os quase pobres de tão pretos. Dois dias depois, Tarcísio não apenas silenciou sobre o cadáver do infante como elogiou a atuação de Derrite:

"Você tem se saído muito bem e se tornado uma referência para todo o Brasil".

Quando teremos a ousadia de votar o correspondente, nos diretos humanos, à Lei de Responsabilidade Fiscal, que mesmeriza editorialistas? Votemos a "Lei da Responsabilidade Humanista". Aí dirá o estilista de ideias sempre "magras e severas", para citar alguém: "Deixe de ser demagogo, Reinaldo!" É mesmo?

Os despropósitos vão se multiplicando naquela que chegou a ser uma das PMs mais profissionais do país. A culpa, na esfera penal, é de quem mata e de quem se omite. A reponsabilidade política é do governador e de seu secretário de Segurança. No dia 8 de março, informado que órgãos de defesa dos direitos humanos pensavam apelar a cortes internacionais para denunciar a matança da tal Operação Baixada, sob o pretexto de combater o PCC, Tarcísio, "o estadista", afirmou:

"[Tem] uma turma profissional para caramba que está dando o máximo. Está dando a vida e está se expondo ao risco para proteger você, para proteger ele e me proteger, para proteger a sociedade. Então, sinceramente, tenho muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na liga da Justiça, no raio que o parta que eu não tou nem aí".

Naquele mesmo dia, eu afirmei em "O É da Coisa":

"O senhor está percebendo que a violência da PM pode lhe render dividindo junto à direita; que [ela] é um ativo eleitoral. Isso que o senhor tá falando incentiva a violência (...) O senhor deve saber a frase que se atribui a Pedro Aleixo, vice de Costa e Silva, um ditador, em 1968, quando se baixou AI 5 (...): "Presidente, não temo tanto seus homens, mas o guarda da esquina".

E acrescentei:

"Quando o senhor fala isso, o senhor dá sinal verde para a violência. E o senhor está dizendo: 'É nesse pau que nós vamos; é assim mesmo: é fabricando cadáveres; é fabricando presunto de pobre e de preto".